huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) “Sono curioso di scoprire con quanta obiettività è stata realizzata. Ho paura che diventi uno strumento anti-russo. Che voglianoBreznev per”. Questo il timore di Carlo Rossella,presidente di Medusa, nel 1986 inviato per Panorama (“facevo su e giù con Mosca”) che non ha ancora visto, la miniserie evento Hbo-Sky che arriva stasera in Italia. 66 morti accertati, migliaia di contaminati, ripercussioni sulla salute di centinaia di migliaia di europei. Ma soprattutto “ferita mortale” all’orso sovietico.Cosa è significatoper Mosca?Fu l’inizio della fine dell’Unione sovietica. In un Paese dove le disgrazie erano state tutte coperte, l’incidente alla centrale divenne subito una tragedia internazionale. L’onda nucleare arrivò in Europa e si ...

Verdoux11 : RT @HuffPostItalia: 'Riproporre Chernobyl oggi, ovvero colpire l'Urss per fottere Putin' - HuffPostItalia : 'Riproporre Chernobyl oggi, ovvero colpire l'Urss per fottere Putin' -