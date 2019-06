Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : La quarta stagione di The Good Place sarà l’ultima : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016Qui trovi tutte le notizie dagli upfront 2019Ieri il creatore di The Good Place ha annunciato che la quarta stagione, che debutterà in autunno su NBC, sarà l’ultima. La decisione non è legata agli ascolti o al canale, ma è stata presa dal creatore e dal suo staff. Michael Schur ha dichiarato infatti: “dopo ...

Lucifer rinnovato per una quinta e ultima stagione. Netflix ha rinnovato Lucifer per una quinta e ultima stagione. Swamp Thing è stato cancellato da DC Universe dopo soli 6 giorni dal debutto. Pare che i vertici di WarnerMedia (società madre del servizio) stiano rivalutando il servizio streaming visto che si stanno preparando ...

DC Universe cancella Swamp Thing

Ultima stagione per The Ranch. Happy - Deadly Class e Sneaky Pete cancellate. La quarta stagione di The Ranch su Netflix sarà l'Ultima. La prima parte, composta da 10 episodi, andrà in onda nel 2019, e la seconda parte nel 2020 (10 episodi). Syfy invece ha cancellato la comedy Happy dopo due stagioni e il drama Deadly Class dopo una stagione.

Netflix rinnova Dead to Me. Netflix ha rinnovato Dead to Me per una seconda stagione, terza e ultima stagione invece per Dark. NBC ha ufficialmente cancellato dopo una sola stagione The Village, Abby's e The Enemy Within. HBO ha annunciato che la sesta stagione di Silicon Valley sarà ...

Prime Video ha cancellato The Tick. Amazon Prime Video ha cancellato The Tick dopo due stagioni. L'annuncio arriva su Twitter dal creatore della Serie Ben Edlund: "Sono costretto a comunicarvi che Amazon ha deciso di non procedere con The Tick. Amo questa Serie tv, il cast, la sua storia e il suo ...

Da Young Sheldon a NCIS Los Angeles e SWAT : il calendario completo delle serie CBS tra Rinnovi e cancellazioni. Purtroppo la stagione telefilmica sta per volgere al termine e adesso ci vorranno quasi quattro lunghi mesi per rivedere i nuovi episodi in tv ma, per tutti coloro che non posso proprio aspettare ecco il calendario completo delle serie CBS a cominciare dal ritorno di Young Sheldon. Per la rete è il momento della verità perché per mettere insieme le serie tv della prossima stagione televisiva sono stati davvero tanti i buchi da riempire dopo una ...

La sesta stagione di Madam Secretary sarà l'ultima. CBS ha annunciato che la sesta stagione di Madam Secretary sarà l'ultima e sarà composta da 10 episodi. I nuovi episodi racconteranno la campagna elettorale di Elizabeth, per diventare presidente degli Stati Uniti. TBS ha rinnovato Miracle Workers, The Last O.G e Snowpiercer, qui i ...

Freeform rinnova Siren. Freeform ha rinnovato la Serie Siren per una terza stagione. Cancellata dopo una sola stagione Whiskey Cavalier, Warner Bros che produce la Serie starebbe provando a trovare una nuova casa alla Serie. NBC ha rinnovato This Is Us per tre stagioni, qui i dettagli. Il creatore Adam Goldberg ha rivelato che, ...

Gli altri Rinnovi e cancellazioni di CBS - FOX e NBC. Il creatore Adam Goldberg ha rivelato che, nonostante Sony e ABC stiano ancora limando i dettagli, sia The Goldbergs che Schooled sono stati rinnovati. Fox ha cancellato Proven Innocent. CBS ha cancellato: Fam, Happy Together, Life in ...

Gli altri Rinnovi e cancellazioni di CBS - FOX e NBC. CBS ha cancellato: Fam, Happy Together, Life in Pieces e Murphy Brown e ha rinnovato Man With A Plan. FOX ha cancellato Lethal Weapon dopo tre stagioni. Cancellato anche il drama Star dopo tre stagioni, ma la casa di produzione ha deciso di ...

FOX cancella The Passage e The Cool Kids. FOX ha cancellato dopo una stagione, la comedy The Cool Kids e il drama The Passage. ABC ha rinnovato Grey's Anatomy per due stagioni, Station 19 e How To Get Away with Murder, qui trovi tutti i dettagli. CBS ha annunciato i Rinnovi di Bull, Hawaii Five-0 e altro.

ABC cancella For The People. ABC ha cancellato la Serie Shondaland, For The People dopo due stagioni. Quinta stagione per Billions, mentre la quarta sta per arrivare dal 10 maggio su Sky Atlantic e sta per concludersi su Showtime. Seconda stagione per ...

Showtime rinnova Billions. Quinta stagione per Billions, mentre la quarta sta per arrivare dal 10 maggio su Sky Atlantic e sta per concludersi su Showtime. Seconda stagione per What We do in the Shadows di FX. Youtube Premium ha rinnovato Cobra Kai per una terza stagione. ABC invece ha rinnovato Black-ish per una sesta ...