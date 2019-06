ilnapolista

(Di lunedì 10 giugno 2019) Repubblicasi sofferma oggi sull’importanza del gol – e soprattutto dell’ottima prestazione – dicontro la Grecia in, sabato. Lorenzo ha ritrovato il sorriso e ha voltato pagina dopo un finale di stagione piuttosto buio che lo ha visto in polemica con Ancelotti e a un passo dall’abbandonare la squadra ed essere immesso sul mercato.ilè felice della svolta di. “Nella peggiore delle ipotesi, quella di una cessione nel corso dell’estate, la prodezza di sabato notte è servita infatti per dare una spolverata al talento del giocatore, bisognoso di riscattarsi”. Fino a dicembre Ancelotti lo aveva avanzato in campo, utilizzandolo come seconda punta. Messo in condizione di avvicinarsi alla porta avversaria, Lorenzo aveva segnato a ripetizione per quattro mesi, sia in campionato che in Champions. Poi ...

napolista : RepNa: Il gol di #Insigne in #Nazionale può mischiare le carte anche col #Napoli #Ancelotti lo ha fatto seconda pun… -