Renault-Nissan | sale la tensione | Francia e Giappone mediano | e Fca sta a guardare

Renault-Nissan - Un laboratorio per la guida autonoma a Tel Aviv : LAlleanza Renault-Nissan ha aperto a Tel Aviv un Innovation Lab dove sperimenterà tecnologie di guida autonoma, cybersecurity e progetti legati ai big data. Sito nel distretto high-tech Atidim Park, il nuovo centro di ricerca collaborerà con alcune start-up locali e sfrutterà una partnership esclusiva con lIsrael Innovation Authority (IIA), ente di supporto del Ministero dellEconomia israeliano.Tre poli nel mondo. Su una superficie di 1.600 ...

Renault-Nissan - alleanza ad alta tensione ma un divorzio è improbabile : I due gruppi cercano di riorganizzare una complessa e ventennale relazione che rischia di destabilizzarsi e diventare disfunzionale. Una «Nissanexit» o una «Renexit» avrebbero conseguenze disastrose con un aumento dei costi enorme per la perdita di sinergie ormai indispensabili...

Le Maire : rafforzare Renault-Nissan : 16.27 L'obiettivo della Francia, nel breve termine,è quello di cercare di rafforzare l'alleanza tra Renault e Nissan: "è la prima priorità". Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire - secondo quanto riporta Bloomberg - a margine del G20 di Fukuoka. Le Maire, che ieri aveva aperto ad una riduzione della quota dello Stato in Renault per consolidare l'intesa con Nissan, ha spiegato che ogni vendita di quota di Renault deve avere un ...

Renault - La Francia è pronta a ridurre la quota per rafforzare lAlleanza con Nissan : Bruno Le Maire torna a parlare del futuro della Renault a pochi giorni dal fallimento delle trattative per la fusione con la Fiat Chrysler. Il ministro dell'Economia francese, da più parti accusato di aver tenuto un atteggiamento poco comprensibile nella gestione della vicenda, ha in particolare ribadito come la priorità per la Francia resti l'Alleanza con la Nissan, ma ha rivelato un particolare non di poco conto: la possibilità che l'attuale ...

Dietro il collasso Fca-Renault - la giusta pretesa di Nissan di contare di più : Roma. Non ci sono solo statalismo e politica industriale invadente alla francese all’origine della cancellazione delle trattative per la maggiore fusione nell’Auto degli ultimi tempi. L’accordo tra Fca e Renault prima, per coinvolgere anche Nissan subito dopo, aveva forti punti di efficienza, che d’

Fca-Renault - la Francia ha tenuto il punto per difendere il suo piano di sviluppo nell’auto. Legato a doppio filo a Nissan : Parigi fa la voce grossa sulle nozze tra Renault e Fca. Ma Torino non ci sta e così va in fumo la proposta di matrimonio che avrebbe dovuto creare la terza casa automobilistica al mondo. Durante la notte, il Lingotto ha infatti ritirato l’offerta di fusione da 30 miliardi a causa delle “condizioni politiche in Francia” che hanno compromesso il progetto, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Monde. Ma, in una nota stampa, il ministero ...

Fca-Renault - è il D-day : Nissan apre il tavolo - c'è il nodo governance : ROMA Fca e Renault pronte alle nozze. È fissata per oggi la riunione del consiglio di amministrazione del gruppo francese che, salvo sorprese, darà via libera alla fusione alla pari...

"Rivedere l'alleanza con Renault" Nissan alza il tiro per il via libera : Mentre si attende il via libera del Cda di Renault alla fusione con Fca (domani è in programma la riunione del board) e il viaggio del presidente del gruppo italo-americano John Elkann in Giappone per convincere Nissan a partecipare all’operazione, il ceo del gruppo nipponico Hiroto Saikawa inizia ad avanzare le richieste in caso di disco verde alla fusione italo-francese Segui su affaritaliani.it

Fca-Renault - spuntano i dubbi di Nissan La Francia chiede a Elkann altre garanzie : Secondo Bruno Le Maire, portavoce del ministro delle Finanze, oltre a rassicurazioni sul mandato di Senard, Parigi vuole evitare tagli occupazionali e difendere l'interesse nazionale

Motori – Fusione FCA-Renault : Nissan - Finalmente le prime dichiarazioni ufficiali : Da Nissan Finalmente arrivano alcune dichiarazioni ufficiali, le parole dell’A.D. nipponico sono neutre e misurate con il contagocce Dalla Sede centrale di Nissan a Yokohama, fanno sapere che sono in esame le intese contrattuali esistenti e le strategie future con l’azienda francese. Hiroto Saikawa, CEO di Nissan, in considerazione alla proposta attualmente in discussione riguardante la Fusione dei Marchi FCA e Renault, ha ...

Fca-Renault - le condizioni della Francia per la fusione. Nissan : revisione integrale dell’alleanza : La Francia ha chiesto a Fca ulteriori garanzie nella fusione con Renault, allo scopo di evitare tagli occupazionali e difendere l'interesse nazionale, tra cui il quartier generale operativo del nuovo gruppo a Parigi...

Fca-Renault - Elkann incontrerà Nissan e Mitsubishi. E Manley vende azioni Fca : Le grandi manovre intorno all’affaire Renault-Fca sono iniziate. E con esse, il valzer di trame e schermaglie che ci accompagnerà fino alla chiusura dell’accordo tra il gruppo francese e quello italo-americano. Andando con ordine c’è da registrare la richiesta di un incontro da parte del presidente di Fca, John Elkann, ai numeri uno di Nissan e Mitsubishi, rispettivamente Hiroto Saikawa e Osamu Masuk. Il motivo, secondo la ...

Motori – FCA-Renault : Elkann vuole incontro con Nissan-Mitsubishi. Tenterà il “Colpo Grosso”? : John Elkann, pensa al futuro dell’azienda e vuole incontrare i vertici nipponici per chiarire gli estremi della fusione e per tentare il “Colpo Grosso” FCA, per volontà del suo presidente John Elkann, richiede ufficialmente un incontro con i vertici nipponici, la motivazione? quella di spiegare al meglio la proposta fatta al Gruppo Renault per la fusione dei due gruppi, questo è quanto scrive il quotidiano economico ...