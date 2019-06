Realiti | la Rai condanna le parole contro Falcone e Borsellino e apre un' inchiesta

Offese alla memoria di Falcone e Borsellino - la Rai apre un’inchiesta su “Realiti” di Enrico Lucci : «La Rai ritiene indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2 in diretta». È quanto si legge in una nota dell’azienda, che annuncia anche di aver «avviato un’istruttoria per ricostruire tutti i passaggi della vicenda». L’intervento riguarda quanto accaduto durante...

La Rai avvierà un’indagine interna sul caso delle minacce ricevute da un consigliere della Regione Campania dopo il programma di Rai 2 “Realiti” : La Rai ha annunciato lunedì che avvierà un’indagine interna sul caso delle minacce ricevute da Francesco Emilio Borrelli, consigliere della Regione Campania eletto con i Verdi, dopo una puntata del programma “Realiti” andata in onda lo scorso 5 giugno. Durante

Insulti a Falcone e Borsellino a ?Realiti? - istruttoria Rai. Lucci : «Ho sempre condannato la mafia» : «Queste persone che hanno fatto queste scelte di vita le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce ci deve piacere anche l'amaro». È la frase riferita a Falcone e...

Rai : Famiglia Borsellino - 'vergogna programma Realiti - Viale Mazzini ripari al più presto' (2) : (AdnKronos) - La Rai, intanto, ha ritenuto "indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2 in diretta", come fa sapere l'azienda. "Direttore di Rete, conduttore, autori sono stati ampiamente sensibilizzati sulla nec

Rai : Famiglia Borsellino - 'vergogna programma Realiti - Viale Mazzini ripari al più presto' : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - "Per ora mi limito a dire vergogna! In Famiglia decideremo se tutelarci in altre sedi. Questo Paese è alla deriva ma a tutto c'è un limite!". Fabio Trizzino è il marito di Lucia Borsellino, figlia del giudice ucciso dalla mafia nella strage di via D'Amelio il 19 luglio

Insulti a Falcone e Borsellino a ?Realiti? : la Rai avvia un'istruttoria : «Queste persone che hanno fatto queste scelte di vita le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce ci deve piacere anche l'amaro». È la frase riferita a Falcone e...

Insulti a Falcone in diretta La Rai avvia indagine sulla trasmissione «Realiti» | Video : Nella prima puntata ospiti due neomelodici, uno ha criticato i due magistrati uccisi dalla mafia. L'altro, nipote di un boss al 41 bis, dopo la trasmissione ha minacciato un consigliere della Regione Campania Borrelli. Viale Mazzini: «Parole indegne»

Realiti - insulti choc in diretta contro Falcone e Borsellino : la Rai apre inchiesta : Pina Francone Durante la puntata del programma di Rai Due condotto da Enrico Lucci, un ospite ha pronunciato frasi offensive contro i magistrati uccisi dalla Mafia "La Rai ritiene indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2, in diretta". È quanto si legge in una nota ufficiale dell'emittente pubblico radiotelevisivo, che annuncia anche di aver ...

Offese a Falcone e Borsellino nella puntata di Realiti - su Rai 2 : protestano Usigrai e Articolo 21 : È polemica per le affermazioni di due cantanti neomelodici, ospiti del programma Realiti su Rai2. Uno di loro ha offeso la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e l’altro ha raccontato come lo zio, recluso al 41 bis, scriva le sue canzoni dal carcere.Insorge l’Usigrai: “La Rai non può fare da vetrina a chi inneggia ai boss e dileggia chi ha dato la vita per lottare contro la mafia”, ha scritto su ...

Ospiti contro Falcone e Borsellino - polemica su Realiti Rai : "La Rai non puo' fare da vetrina a chi inneggia ai boss e dileggia chi ha dato la vita per lottare contro la mafia". Lo scrive su Facebook il segretario Usigrai, Vittorio Di Trapani, in merito al programma Realiti con Enrico Lucci, che ha debuttato mercoledi' 5 giugno su Rai2 e ha ospitato due neomelodici, uno dei quali ha criticato Falcone e Borsellino. Di Trapani aggiunge anche un dettaglio: "Mi domando: ma davvero la #Rai aveva pagato ...

La Rai avvia inchiesta! A Realiti insulti choc in diretta contro Falcone e Borsellino : Durante la puntata del programma di Rai Due condotto da Enrico Lucci, un ospite ha pronunciato frasi offensive contro i magistrati uccisi dalla Mafia. "La Rai ritiene indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2, in diretta". È quanto si legge in una nota ufficiale dell'emittente pubblico radiotelevisivo, che annuncia anche di aver "avviato ...

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : il nuovo programma di Rai 2 condotto da Enrico Lucci : Un nuovo format, originale e irriverente, che ricalca e parodia i reality show televisivi di successo.

Realiti : ospiti e anticipazioni di stasera 5 giugno 2019 su Rai 2 : Realiti: ospiti e anticipazioni di stasera 5 giugno 2019 su Rai 2 stasera 5 giugno 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Realiti – Siamo tutti protagonisti. La trasmissione, seppur in ritardo rispetto alle previsioni iniziali, finalmente approda al suo primo appuntamento. Timoniere del programma sarà il giornalista ed ex inviato delle Iene Enrico Lucci che guiderà il pubblico alla scoperta del mondo dei social. Obiettivo ...

Realiti - conferenza stampa programma Rai2 con Enrico Lucci e Asia Argento : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione di Realiti - Siamo tutti protagonisti, il programma condotto da Enrico Lucci in onda su Rai2 a partire da mercoledì 5 giugno alle ore 21.20. Si tratta di un format originale, prodotto da Rai2 in collaborazione con Fremantle, ideato da Umberto Alezio.La trasmissione mira ad essere il primo Truman show dell'informazione targato Rai2: un conduttore pazzo che si è autoconvinto di ...