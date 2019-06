Project xCloud arriverà nel programma preview di Xbox nel mese di ottobre

Google Stadia vs Project xCloud : L’E3 2019 è ormai alle porte e anche quest’anno non mancano rumors e aspettative in merito alle presentazioni delle varie software-house. Ma in questa edizione in particolare, si parlerà anche di streaming. In merito a questo e prima ancora che la fiera cominci, sappiamo già che domani 6 giugno, ci sarà la conferenza Google che fornirà nuove ed importanti informazioni in merito a Google Stadia. Dall’altro lato invece c’è ...

Google Stadia vs Project xCloud : L’E3 2019 è ormai alle porte e anche quest’anno non mancano rumors e aspettative in merito alle presentazioni delle varie software-house. Ma in questa edizione in particolare, si parlerà anche di streaming. In merito a questo e prima ancora che la fiera cominci, sappiamo già che domani 6 giugno, ci sarà la conferenza Google che fornirà nuove ed importanti informazioni in merito a Google Stadia. Dall’altro lato invece c’è ...

Project xCloud più potente di Google Stadia? Microsoft parlerà del suo servizio streaming all'E3 2019 : L'E3 2019 di Microsoft è a pochi giorni di distanza, ma sembra che alcuni aspetti dello show siano già trapelati. Secondo un report di Brad Sams su Thurrott, la compagnia mostrerà finalmente il gameplay di Halo Infinite e parlerà del suo servizio streaming di giochi Project xCloud.Sebbene non abbiamo sentito nulla di concreto sul fatto che Project xCloud sia presentato durante l'E3 2019 o come apparentemente sia più potente di Google Stadia, ...

Project xCloud da il via ai test a pieno regime con alcuni sviluppatori : Project xCloud come ben saprete è la piattaforma di gaming in streaming di Microsoft, si tratta di un progetto ambizioso dall'importanza fondamentale per il futuro della compagnia, e ora abbiamo qualche risvolto sul progredire dei lavori, riporta Majornelson.Larry "Major Nelson" Hryb di Microsoft ha infatti pubblicato un post di aggiornamento sulla situazione in cui versa Project xCloud, in particolare Nelson ci informa della scala di ...

Oltre 3.500 giochi per Project xCloud al lancio : Project xCloud è l'attesa piattaforma di gaming in streaming di Microsoft, e mentre attendiamo il lancio, atteso entro il 2019, il vice presidente al cloud gaming della società ha rivelato qualche interessante dato sui giochi che saranno disponibili al lancio.in particolare Kareem Choudhry ha dichiarato che fin dal giorno di lancio per la piattaforma ci saranno Oltre 3.00 giochi per Xbox, Xbox 360 e Xbox One, il tutto senza alcun cambiamento o ...

Project xCloud raggiunge un traguardo chiave e il lancio pubblico si avvicina a grandi passi : Che lo streaming rappresenti il futuro dei videogiochi o meno, la certezza che abbiamo è che i colossi tech si stanno praticamente tutti muovendo quanto meno anche in questa direzione. Stadia è l'esempio più lampante ed evidente ma come tutti sappiamo anche Microsoft sta lavorando a un proprio servizio: Project xCloud.Sappiamo già che il servizio sarà protagonista di alcune prove pubbliche nel corso di quest'anno ma al di là di alcuni tweet di ...