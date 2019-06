Primavera 1 | la semifinale Inter-Roma in diretta su Sportitalia

calcioefinanza

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il campionatosi avvicina alle battute finali e a breve proclamerà la squadra vincitrice del titolo. Alla prima, in programma questa sera, che vedrà tra le protagoniste Torino e Atalanta (clicca qui per sapere dove seguirla in Tv), seguirà la seconda sfida che si disputerà domani e che vedrà per protagonistee … L'articolo1, lainsu

OfficialASRoma : L'8 giugno del 2005 la nostra Primavera conquistava il suo 6° scudetto ?? Martedì alle 18:30 giocheremo in semifinal… - ParmaLiveTweet : Scudetto Primavera, stasera al Tardini la semifinale Torino-Atalanta: Scatterà questa sera la Final Four della poul… - ilRomanistaweb : FOTO - Doppietta e #Roma Primavera in semifinale Scudetto: l'esultanza di #Estrella con la madre in tribuna ?? -