Potentissima eruzione del Monte Sinabung in Indonesia | colonna di cenere alta 17 000

(Di lunedì 10 giugno 2019) Unadal cratere delsull’isola di Sumatra, nell’occidentale, ha creato unadicirca 17.000 metri, secondo quanto riportato dall’agenzia nazionale di vulcanologia del Paese. Il vulcano ha iniziato ad eruttaree fumo nel pomeriggio (ora locale) di ieri, 9 giugno. A questo evento, è seguita la discesa di flussi piroclastici fino a 3km e 3,4km rispettivamente a sud e sud est del cratere e la diffusione dellacalda fino a 3 e 3,5km rispettivamente a sud e sud-est del cratere. L’agenzia ha dichiarato che non ci sono notizie di danni o vittime, ma le immagini che vi riproponiamo nella gellery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nei video in fondo sono davvero incredibili, con l’altissimadiche incombe minacciosa nel cielo. Ilè al secondo livello di allerta più alto con il ...

