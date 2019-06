Pitti Uomo – Stefano De Martino testimonial e special guest di Gazzarrini a Firenze

sportfair

(Di lunedì 10 giugno 2019)Dedi, premium brand di modaMade in Italy, torna in Fortezza da Basso per presentare la sua nuova collezione estiva. Una collezione nata nel solco della tradizione sartoriale italiana e che evolve secondo i trend della moda internazionale. Heritage e design profondamente italiani, stile e linguaggio che travalicano i confini del nostro Paese.sbarca acon la sua spring summer 2020 forte del suod’eccezione,De. Il popolare artista italiano, volto televisivo celebre ed amato, apprezzato per la sua professionalità e gentilezza, sarà presente presso lo standmercoledì 12 giugno per presentare la nuova brand campaign invernale che lo vede protagonista.DeMercoledì 12 giugno ore 11.00 Pad. Centrale ...

Caterinadiiorgi : Pitti Uomo Giugno 2019 Marinella: la limited edition in Orange Fiber e la capsule con M1992 - GlobeStylesMag : Pitti Uomo Giugno 2019 Marinella: la limited edition in Orange Fiber e la capsule con M1992 - HomesinFlorence : Ultimi appartamenti disponibili per il periodo di Pitti Immagine Uomo! Tra questi, vi consigliamo la bellissima Cas… -