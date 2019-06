Per Giuseppe Conte primo incontro da negoziatore europeo

Giuseppe Conte - il suo "partito" al 12 Per cento. E il premier viene elogiato da Enrico Letta : Il "partito" di Giuseppe Conte - che magari potrebbe chiamarsi Pi, Partito istituzionale - secondo il sondaggio di Antonio Noto varrebbe il 12 per cento. Non una cifra esorbitante ma comunque dignitosa che si comporrebbe di voti strappati a sinistra (Pd e +Europa) e in parte al Movimento 5 stelle. N

Giuseppe Conte - un nemico in comune Per Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Il retroscena sull'incontro : Prove tecniche di pace tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che dopo settimane di insulti e battaglie si sono incontrati a Palazzo Chigi giovedì 6 giugno. Un faccia a faccia per capire se ci sono i presupposti per tenere in vita un governo che, fino a poche ore fa, sembrava sostanzialmente archiviato

Giuseppe Conte - sondaggio Noto : "Il partito del premier al 12%". Dettaglio rivelatore : cosa sta Per accadere : Se il premier Giuseppe Conte fondasse un suo partito, otterrebbe il 12% di consensi. È quanto emerge da un sondaggio di Antonio Noto, ceo di Noto Sondaggi, mostrato durante il programma di Raitre Cartabianca e riportato anche dal Quotidiano Nazionale. Leggi anche: Salvini, un botto devastante. Dopo

Giuseppe Conte - il "maestro" Guido Alpa da brividi : "Perché può finire come Berlusconi nel 2011" : "In pochi giorni sarà chiaro se potrà procedere con il suo programma o se invece arriverà uno stop". Guido Alpa, professore di Diritto civile all'Università La Sapienza di Roma, amico e maestro del premier Giuseppe Conte, guarda oltre questo "periodo di transizione" nella maggioranza e delinea senza

Giuseppe Conte ringrazia Lega e M5s Per lo sblocca cantieri : crede ancora alla tenuta del governo? : Prove tecniche di pace armata sullo sblocca cantieri, dove dopo la rissa in CdM di lunedì sera, Lega e M5s hanno trovato un'intesa. Il decreto, insomma, prosegue. E direttamente da Hanoi, in Vietnam, arriva un commento sulla vicenda di Giuseppe Conte, il quale premette: "Cerco di mantenermi lucido e

GIuseppe Conte alla Lega : "Il suPeremendamento sullo sblocca cantieri rischia di creare caos" : “Mi raccomando”. Dopo il discorso agli italiani di ieri, dopo essere stato costretto a interrompere la riunione sullo sblocca cantieri perché la Lega non aveva intenzione di cedere sulla sospensione del codice degli appalti, Conte fa un nuovo appello al Carroccio: “Il tempo è poco dice”. E non nasconde che “il superemendamento rischia di creare caos”. Salvini, dopo il botta e risposta a ...

Giuseppe Conte - Franco Bechis ad Agorà spiega Perché il premier è debole e inadeguato : Tutta l'inadeguatezza del premier, Giuseppe Conte, messa in luce da Franco Bechis, ospite ad Agorà su Rai 3. Il direttore de Il Tempo fa il punto dopo il discorso del presidente del Consiglio, il quale richiamando Luigi Di Maio e Matteo Salvini all'ordine (o almeno, provando a farlo) si è detto pron

Matteo Salvini risponde subito a Giuseppe Conte : "La Lega c'è - andiamo avanti - non abbiamo tempo da Perdere" : È Matteo Salvini il primo a rispondere, in tempo reale, a Giuseppe Conte. Alle 19.10, via Twitter, il leader della Lega annuncia secco: "Noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c'è". Dall'altra parte della maggioranza, tutto tace dalle parti di Luigi Di Maio.

Governo sul filo del rasoio : il discorso di Giuseppe Conte Per evitare la crisi senza via d’uscita : Il presidente del Consiglio terrà oggi pomeriggio una conferenza a palazzo Chigi per fare il punto della situazione e scongiurare una crisi di Governo senza via d'uscita. Giuseppe Conte richiamerà a responsabilità e dignità, sottolineando come non sia possibile continuare la legislatura in questo modo. Intanto la risposta dal ministero dell'Economia alla lettera della Commissione Ue è arrivata a Bruxelles.

Matteo Salvini e l'incontro con Giuseppe Conte - Augusto Minzolini : tre condizioni Per andare avanti : Mercoledì, Giuseppe Conte ha incontrato prima i vicepremier (Luigi Di Maio e Matteo Salvini), poi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Faccia a faccia con cui il premier prova a tratteggiare il futuro di un esecutivo terremotato dall'esito delle elezioni Europee. Incontri rimasti stret

Edoardo Rixi si dimette - Giuseppe Conte lo ringrazia “Per la sensibilità dimostrata” : Dopo le dimissioni del viceministro Edoardo Rixi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ringrazia l'esponente leghista “per la sensibilità istituzionale manifestata e per il proficuo contributo fin qui fornito all'attività di governo”: "Desidero inoltre esprimere a lui e alla sua famiglia la mia personale vicinanza, con l'auspicio che le sue ragioni possano prevalere nei successivi gradi di giudizio".

Nando Pagnoncelli - sondaggi e segreti : "Perché Giuseppe Conte è così popolare" - ipoteca sul governo : È l'opposto dei suoi vice, Giuseppe Conte, e per questo è così popolare. Intervistato dal Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli svela la ricetta del successo del premier e, di riflesso, del governo gialloverde. "Una parte di italiani si riconosce negli atteggiamenti anticonvenzionali, a tratti aggr