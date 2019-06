Pensiero del giorno – Televisione e Spettatori

romadailynews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Accendendo il televisore e facendo ‘zapping’ per trovare un programma istruttivo e rasserenante, mi sono imbattuta per lo più in serial, telefilm e film di natura violenta. Che si tratti di commissari, di agenzie di polizia, di storie di spionaggio o di malavita organizzata, siamo in balia di immagini truci, violente e sanguinose. Se la TV pretende di rappresentare la vita per come la viviamo, c’è da credere che ognuno di noi porti dentro di sé un bagaglio di violenza, di rabbia e di squilibrio non facile da rimuovere. Perfino la serie televisiva americana di genere fantastico come ‘Il trono di spade’ osannata dalla critica e dal pubblico, è intrisa di violenza e di sangue. Forse lo scopo è quello catartico, ovvero, guardando la violenza delle immagini, guariamo anche i nostri istinti più oscuri ma, più concretamente, dato che il cervello pensa per immagini, rimaniamo impressionati e ...

