Papa Francesco | “L’ira di Dio si scatenerà contro coloro che parlano di pace e vendono le

(Di lunedì 10 giugno 2019) “Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi, in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli, nell’Europa che però apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni che non risparmiano nemmeno i bambini”. Cosìha denunciato quella che lui stesso ha definito una vera e propria “ipocrisia” del Vecchio continente. Bergoglio ne ha parlato ricevendo in Vaticano i partecipanti alla riunione delle Opere di Aiuto alle Chiese Orientali. Ilha anche confidato la sua “volontà di andare il prossimo anno” in Iraq, auspicando che il Paese “possa guardare avanti attraverso la pacifica e condivisa partecipazione alla costruzione del bene comune di tutte le componenti anche religiose della società, e non ricada in tensioni che vengono dai mai sopiti conflitti delle potenze regionali”. ...

