Papa Francesco | il durissimo attacco di Burke e tradizionalisti | islam e gay

Papa Francesco : “L’Europa chiude i porti ai migranti sulle navi ma li apre alle armi” : Le parole di Papa Francesco: "Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi, in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli, nell’Europa che però apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni che non risparmiano nemmeno i bambini".Continua a leggere

Papa Francesco : “L’ira di Dio si scatenerà contro coloro che parlano di pace e vendono le armi per fare queste guerre” : “Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi, in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli, nell’Europa che però apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni che non risparmiano nemmeno i bambini”. Così Papa Francesco ha denunciato quella che lui stesso ha definito una vera e propria “ipocrisia” del Vecchio continente. Bergoglio ne ha parlato ...

Fedez - il post su Papa Francesco : “Ho altre cose da suggerirti” : Fedez, il post del rapper su Papa Francesco: “Ho altre cose da suggerirti” Papa Francesco cita Fedez. No, non si tratta di un virgolettato dove il Pontefice ha chiamato direttamente in causa il rapper, bensì di un ‘calco’ involontario. La questione non è sfuggita al marito di Chiara Ferragni che è prontamente corso sui suoi […] L'articolo Fedez, il post su Papa Francesco: “Ho altre cose da suggerirti” ...

Papa Francesco scatenato contro Matteo Salvini : "Sì alle armi - no agli immigrati" - che carta si gioca : Come ogni giorno, o quasi, ecco che Papa Francesco martella contro le politiche di Matteo Salvini in tema di immigrazione. Il Pontefice punta il dito nel corso di una riunione in Vaticano dedicata alle organizzazioni che aiutano le Chiese orientali. Bergoglio si indigna per il fatto che i porti euro

Non siate zitelloni dovete essere fecondi! il messaggio di Papa Francesco ai giovani : Papa Francesco se la prende tra gli altri con i giovani, in un videomessaggio assai folcloristico in cui li sprona a «guardare il futuro, perché la vita non finisce qui. Nessuno di voi è nato per essere zitellone o zitellona, nel senso spirituale. Forse tanti di voi non si sposeranno, ma dovrete essere fecondi e dare questa gioia vostra come fecondità agli altri». Meno divertito ma più ficcante l'intemerata di Bergoglio ...

Papa Francesco - il messaggio contro "i zitelloni" : "Forse non vi sposerete - ma dovete essere fecondi" : "Non bisogna perdere mai la memoria. Nella memoria incontrerete Dio". Così Papa Francesco in un videomessaggio ai giovani in occasione dei 25 anni di vita di Nuovi Orizzonti. Bergoglio esorta a guardare "il futuro, perché la vita non finisce qui". E poi aggiunge: "Nessuno di voi è nato per essere zi

Papa Francesco - il cardinale Bassetti bombarda Matteo Salvini : "Perché i cattolici oggi votano Lega" : Se i cattolici votano la Lega di Matteo Salvini "significa che è profonda la crisi di altre proposte", e comunque "non basta dirsi cattolici per diventare De Gasperi". Così, in un'intervista a Repubblica, il capo dei vescovi italiani, il cardinale Gualtiero Bassetti, commenta i sondaggi secondo cui

Papa Francesco - il cardinale africano Sarah e il retroscena clamoroso dalla Francia : "Come gli rema contro" : A fianco di Papa Francesco c'è chi lavora ai fianchi per sottrargli il posto. Si chiama Robert Sarah, il cardinale africano che a Roma lavora per Bergoglio, a capo della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, ma che in Francia è tra i principali oppositori delle sue idee.

Matteo Salvini - il sondaggio non mente : la Lega frega Pd e Papa Francesco - dove pesca i voti decisivi : C' è quel passaggio del libro di Federico Rampini (ieri iscritto al Pci di Enrico Berlinguer, oggi editorialista di Repubblica) che spiega la cosa molto bene: «Vorrei che la sinistra smettesse di usare le oscillazioni dei mercati finanziari come una clava da calare con opportunismo su Lega e M5S. I

Papa Francesco - la durissima accusa dell'ex consigliere di Ratzinger : "Così ha tradito la Chiesa" : Pubblichiamo ampi stralci dell' articolo firmato da Thomas D. Williams e apparso sulla rivista americana online «First Things». Williams è un ex sacerdote della congregazione dei Legionari di Cristo, teologo ed ex consigliere di Benedetto XVI, ora insegna e vive a Roma. Numerose figure ecclesiastich

Papa Francesco "commissaria" Lourdes e invia un suo delegato per la cura dei fedeli : Il Pontefice, ha spiegato il direttore editoriale della Santa sedeTornielli, desidera "accentuare il primato spirituale rispetto a quello gestionale efinanziario"

Papa Francesco - altro attacco alla tradizione : Lourdes nel mirino - "commissariati" i miracoli : Ora nel mirino di Papa Francesco ci finisce anche il santuario mariano di Lourdes, dove ha deciso di inviare un suo delegato di fiducia "per la cura dei pellegrini". L'incarico è stato affidato a monsignor Antoine Hérouard, vescovo ausiliare di Lille. L'annuncio è stato dato giovedì 6 giugno dall'ar

Ora Papa Francesco invia un delegato speciale a Lourdes : Giuseppe Aloisi papa Francesco, per combattere l'aziendalismo diffuso, ha deciso d'inviare un delegato speciale nel santuario di Lourdes: curerà le anime, ma forse è stato scelto pure per bilanciare l'azione del vescovo tradizionalista Questa d'inviare delegati vaticani per la "cura delle anime" nei luoghi di pellegrinaggio sembra essere divenuta una prassi. papa Francesco aveva già predisposto qualcosa di somigliante per Medjugorje, ...

Papa Francesco riceverà Putin in Vaticano. Cremlino : non in considerazione possibilità invito al papa : papa Francesco incontrera' il presidente russo, Vladimir Putin, in Vaticano il 4 luglio. Lo ha detto il direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. L'incontro col papa in Vaticano si svolgera' quindi nel quadro della piu' volte annunciata visita di Putin in Italia. Notizia confermata dal Cremlino, ma come rende noto l'agenzia Tass, da parte russa, non si considera la possibilità di invitare il Pontefice a ...