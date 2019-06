Panico da graticola Sottosegretari e viceministri M5s in ansia per la poltrona

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il destino di tantiM5s dipende anche e soprattutto da un modulo. Quel modulo consegnato ai parlamentari che dovranno giudicare, mettendo una x, l’operato dei colleghi che ricoprono incarichi di sottogoverno e casomai mandarli a casa per aver lavorato male. “Ilo/viceministro è disponibile all’ascolto? È presente? È reperibile?”. Ecco alcune delle domande a cui rispondere dopo aver ascoltato in audizione ilo o viceministro in questione. E poi sul foglio vi è uno spazio bianco dove scrivere le proprie considerazioni. Una volta compilati, in forma strettamente anonima, Luigi Di Maio e il direttivo trarranno le conclusioni. Sono ore di contatti e di telefonate. In Transatlantico a Montecitorio si racconta diche si sono attaccati al telefono presi dalla paura che la ...

