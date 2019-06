Panasonic S1R | la fotocamera professionale da 47 megapixel

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) I professionisti alla ricerca di unaad altissima qualità possono prendere in considerazione la nuovaLumix S1R, una mirrorless in grado di fare scatti a 47. E’ il primo modello Full Frame dell’azienda nipponica, ma non ha i difetti tipici delle esordienti: alla prova dei fatti si è dimostrata un prodotto maturo, con un buon numero di ottiche. Il prezzo è di fascia alta: 3.500 euro per il solo corpo macchina e circa 4.900 euro con l’obiettivo Lumix S 24-105mm f4 Macro O.I.S. Del resto, la concorrente diretta è la mirrorless Sony A7 R III, che costa circa 3.100 euro (solo corpo macchina) ed è praticamente identica alla nuova arrivata di, ma con un sensore da 42. Come tutti i prodotti professionali di fascia alta è ingombrante e pesante, ma ricambia con un’ergonomia paragonabile alle fotocamere Reflex di fascia alta e ...

