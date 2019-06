Palermo più sostenibile | una nuova pista ciclabile di 3 | 8 km nell’asse “Villafranca-Praga”

Apre a Palermo l’albergo di Hard Rock più grande in Europa - in palio 180 posti di lavoro : Il terzo albergo di Hard Rock nascerà dalla riqualificazione di un complesso già esistente a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. La realizzazione di un hotel a 5 stelle – grazie all’investimento di oltre 28 milioni di euro dei quali 7,1 di agevolazioni concesse da Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa che fa capo al ministero dell’Economia – creerà un impatto ...

Sentenza Palermo - è sempre più caos : appello rinviato al 29 maggio : Sentenza Palermo – Situazione sempre più delicata nel campionato di Serie B, nel dettaglio nelle ultime ore è stato accolto il ricorso del Foggia sulla disputa dei playout, tutto torna in gioco e nei prossimi giorni sono attese novità clamorose. Nel frattempo è stata rinviata al 29 maggio l’udienza del procedimento di appello sul caso Palermo, il club rosanero era stato punito con la retrocessione nel campionato di Serie C. Nel ...

WTA Palermo sempre più ricco : ci sarà Kiki Bertens! : Kiki Bertens parteciperà ai 30ª edizione della Palermo Ladies Open che andrà in scena dal 20 al 28 luglio Kiki Bertens, numero 4 della classifica mondiale, parteciperà ai 30esima edizione della Palermo Ladies Open, Torneo internazionale del circuito Wta in programma al Country Time Club di Palermo dal 20 al 28 luglio prossimi. Ad annunciare la presenza della tennista olandese, è stato il direttore del Torneo, Oliviero Palma, nel corso ...

Palermo in Serie C - il presidente Albanese non demorde : “Pronto ricorso - siamo più carichi di prima” : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. Palermo in Serie C, come cambiano gli scenari: sorridono Perugia, Venezia e Foggia, la classifica aggiornata Dopo le dure parole del Ds Rino Foschi, si è espresso in ...

“Torri gemelle vuote - la gravità non esiste”. Terrapiattisti a Palermo - ma sono più i curiosi che i relatori : “Qui per ridere” : Uno striscione bianco appeso al muro: “La terra è piatta“. Un piccolo gruppo di relatori, qualche curioso e tanti, tanti giornalisti, operatori tv e fotografi. Alla fine il convegno dei Terrapiattisti organizzato all’hotel Garibaldi Palermo si è risolto così, con 4 o 5 seguaci impegnati a spiegare le loro particolari teorie sulla terra, sulla storia, sulla religione e perfino sulla letteratura (“Shakespeare non è mai ...

Palermo - "la terra è piatta e il sole gira a spirale". Ma al raduno più curiosi che convegnisti : Solo in cinque o in sei sono presenti perché credono nelle teorie. In platea un fisico e una biologa veneziani: “Siamo venuti per divertirci"

Serie B - il Palermo non vince più : sfuma la promozione diretta? : Palermo - La partita tra Palermo e Spezia ha aperto il programma del primo maggio del campionato di Serie B . La formazione rosanero non è andata oltre il 2-2 contro i liguri e ha rimediato il terzo ...

Serie B - deferito il Palermo : la corsa promozione si complica sempre di più : La notizia era già nell’aria ma adesso è arrivata anche la conferma, il Palermo è stato deferito ed adesso rischia di complicare la corsa verso la promozione. Nel dettaglio il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al ...

Svelati i misteri delle mummie dei Cappuccini di Palermo : viaggio in uno dei luoghi più suggestivi del mondo : Molto più che una guida, un vero e proprio viaggio attraverso uno dei luoghi più suggestivi del mondo: le catacombe dei Cappuccini di Palermo. A raccontarle è il conservatore e il massimo studioso del sito, il paleopatologo Dario Piombino-Mascali, docente di antropologia forense UniMe e autore del volume “Le catacombe dei Cappuccini. Guida storico-scientifica” (Kalòs edizioni), che verrà presentato venerdì 3 maggio alle ore ...

Primavera da record per turisti Palermo piace più di Venezia : ... per finire alle tante iniziative realizzate dagli imprenditori e dalle associazioni di categoria locale, è evidente a tutti che con il turismo si può creare nuova economia e nuova occupazione, a ...

Terrorismo : pm Palermo - 'indagati più attivi dopo sconfitta Isis in Siria' : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - Giuseppe Frittitta e Ossama Ghafir, arrestati oggi per Terrorismo islamico, "sono tuttora pienamente attivi ed operativi" ed anzi "hanno incrementato le attività proprio nell’ultimo periodo, anche in concomitanza con la sconfitta dello Stato Islamico in Siria". Lo scri

Arresti a Palermo : operazione "Contra Fides" - lesioni gravi - usura - estorsione e chi più ne ha più ne metta : Dalle prime luci dell'alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo ed il Reparto Polizia Penitenziaria di Palermo del Carcere A. Lorusso Pagliarelli stanno eseguendo ...