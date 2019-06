Palermo | Albanese | “Il club sarà iscritto al campionato”

Palermo - Albanese : “Speriamo nel ribaltamento della sentenza”. In serata il verdetto : Le dichiarazioni di Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria e presidente del Palermo Calcio, sulla sentenza, attesa per oggi, della Corte Federale sul ricorso presentato dalla società rosanero contro la retrocessione in Serie B: “Non abbiamo sensazioni, abbiamo la certezza di essere nel giusto e soprattutto ci attendiamo una sentenza equa al pari di quelle che sono state date negli anni scorsi. Attendiamo con ...

Palermo - Albanese : «Il Consiglio Figc sospenda i playoff di B» : «Dal Consiglio federale di domani ci aspettiamo la sospensione dei playoff. Poi aspettiamo il verdetto del secondo grado di giudizio che diventa quasi definitivo: noi continuiamo, malgrado tutto, a essere fiduciosi». Lo ha dichiarato il presidente del Palermo, Alessandro Albanese, commentando la decisione del Consiglio direttivo della Lega di B di far partire i playoff […] L'articolo Palermo, Albanese: «Il Consiglio Figc sospenda i playoff ...

Palermo in Serie C - il presidente Albanese non demorde : “Pronto ricorso - siamo più carichi di prima” : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. Palermo in Serie C, come cambiano gli scenari: sorridono Perugia, Venezia e Foggia, la classifica aggiornata Dopo le dure parole del Ds Rino Foschi, si è espresso in ...

Palermo - il nuovo presidente Alessandro Albanese in conferenza : “Sanzioni del TFN? Sono sereno” : Niente da fare per il Palermo, il club rosanero ha fallito la promozione in Serie A ed adesso si giocherà la promozione ai playoff Il neo presidente rosanero Alessandro Albanese parla in conferenza stampa: “intanto la risposta della citta’ e’ stata eccezionale, un grande orgoglio per il nuovo corso del Palermo; vuol dire che qualcosa stiamo facendo e che il Palermo e’ attrezzato per dire la propria ai playoff. ...

Palermo - inizia l'era Arkus. Il presidente Albanese : 'Siamo nelle mani giuste' : La nuova era rosanero è ormai ufficialmente iniziata. Dopo l'annuncio del passaggio di proprietà dei giorni scorsi, il Palermo di Arkus Network " che attraverso la società veicolo Sporting network ha ...