Palamara e Csm | Morlini si dimette da Unicost | Occorre preservare la credibilità

Caos Csm - Palamara : "Non sono un corrotto" : "Voglio dimostrare che non sono e non sarò mai un corrotto e che non sono mai stato eterodiretto da nessuno nelle mie scelte. Non ho mai ricevuto favori e non ho mai preso la somma di 40 mila euro". Il pm Luca Palamara continua a dichiararsi innocente ed estraneo al caso di corruzione per il quale è stato indagato dalla Procura di Perugia. Per sostenere le sue tesi, Palamara ha depositato una memoria difensiva nella quale ha cercato di ...