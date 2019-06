OVO Energy Women’s Tour 2019 | Jolien D’Hoore domina allo sprint la prima tappa Settima

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) Un autentico dominio in volata.D’Hoore dà spettacolo e va a prendersilafrazione dell’OVOWomen’s, breve corsa a tappe facente parte del massimo circuito internazionale di ciclismo femminile che si corre in terra britannica. Per la belga della Boels – Dolmans Cycling Team arriva ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale. Frazione prevalentemente pianeggiante quella odierna che è andata dunque a decidersi in volata, con il plotone che è riuscito a gestire al meglio la situazione. Spettacolare il treno della Boels – Dolmans Cycling Team che porta davanti le sue atlete veloci e riesce a conquistare addirittura una doppietta: D’Hoore vince praticamente per distacco, alle sue spalle c’è la compagna Amy Pieters. Completa il podio la tedesca Lisa Brennauer della WNT Rotor In casa Italia ...

kutzzie : Ovo energy are robbers - rasthulhu : #ovoadventures #smexking #callcentrelife #renewableenergy @ OVO Energy -