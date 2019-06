OPPO lancia la sfida al Samsung Galaxy Fold e agli altri pieghevoli con il suo brevetto

40 euro per un mascara - anche no! Chiara Ferragni lancia una linea makeup trOPPO cara : La consorte del rapper Fedez, Chiara Ferragni, ha lanciato un nuovo brand, che offre dei prodotti femminili per il make-up, ritenuti però troppo costosi. La biondissima Ferragni ha infatti pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram un post, nella cui descrizione ha riportato le prime curiosità sul nuovo brand per il quale fa da testimonial.-- "Nuovo tutorial realizzato utilizzando la mia collezione, con il mio make-up artist ...

Costa trOPPO! Chiara Ferragni lancia una linea make up con Lancome? : Chiara Ferragni raggiunge un nuovo traguardo, lanciando la sua linea di make up con Lancôme?, ma scoppia la polemica sul prezzo. Da giorni la fashion blogger aveva annunciato su Instagram una grande novità in arrivo. Solo nelle ultime ore però i fan hanno scoperto di cosa si tratta: una nuova collezione di palette firmate dalla Ferragni.-- «Questo è un punto d’arrivo per me – ha svelato Chiara – grazie per amare la mia collezione e per farmi ...

OPPO lancia tre nuovi power bank e un caricabatterie per auto con supporto SuperVOOC : Oltre a OPPO K3 da poco rilasciato, la società ha presentato altri quattro nuovi accessori in Cina: VOOC Flash Charging power bank, SuperVOOC Super Flash Charging power bank, un power bank da 10.000 mAh e SuperVOOC Super Flash Car Charger. L'articolo OPPO lancia tre nuovi power bank e un caricabatterie per auto con supporto SuperVOOC proviene da TuttoAndroid.

Samsung - Huawei - OPPO e Vivo nei prossimi mesi potrebbero lanciare smartphone dal design rivoluzionario : Stando a quanto riportato da due "celebri" leakers, Samsung, Huawei, OPPO e Vivo lanceranno degli smartphone dal design futuristico L'articolo Samsung, Huawei, OPPO e Vivo nei prossimi mesi potrebbero lanciare smartphone dal design rivoluzionario proviene da TuttoAndroid.

Oroscopo 10 maggio : OPPOrtunità per Cancro - Leone teso - Bilancia polemica : L'Oroscopo di venerdì 10 maggio prevede Sagittario alle prese con la risoluzione di alcune problematiche, mentre lo Scorpione è in un periodo di profonda trasformazione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Saturno si trova in aspetto dissonante rispetto al vostro segno. Siete molto schietti e sinceri: non esitate a dire tutto quello che pensate e non avete paura del giudizio altrui. Se ...

Javier Zanetti a Taranto lancia una scuola calcio per bambini della città vecchia 'OPPOrtunità di riscatto' : Una scuola di calcio per combattere la devianza dei minori, offrire ai ragazzi un luogo di aggregazione che educhi al rispetto dei valori e contribuire così al recupero sociale della città vecchia di ...

Atletica – Mezza Maratona di Trieste - Giomi non si sbilancia : “vicenda trOPPO complicata per dare pareri” : Il parere di Alfio Giomi dopo lo scandalo della Mezza Maratona di Trieste: le parole del presidente FIDAL “Noi l’abbiamo preso stamani dagli organi di stampa. La reazione del nostro Procuratore federale è stata immediata, ha aperto un’indagine e quindi cercheremo di capire cosa è successo“. Il presidente della Fidal, Alfio Giomi, si esprime così sulle polemiche scoppiate per il Trieste Running Festival, la ...