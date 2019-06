Opera del Liceo Artistico di Modica per i Carabinieri FOTO

Risultati ballottaggi - Piombino svolta a destra dopo 70 anni : Operai decisivi nel trionfo del sindaco di Fratelli d’Italia : L’ennesimo (ex) bastione rosso della Toscana che viene conquistato dal centrodestra sovranista. Sembra il solito refrain sentito e risentito così tante volte negli ultimi cinque anni da non far quasi più notizia. E invece no, perché Piombino è stata per 70 anni, dopo la vicina Livorno, il simbolo di quella sinistra in grado di resistere alla caduta del muro di Berlino, alla crisi economica del 2008 e a quello che Hegel chiamerebbe lo Zeitgeist, ...

Operazioni inesistenti per evadere l'Iva - nei guai società edile del pescarese : Pescara - I militari della dipendente Tenenza di Popoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo per equivalente, emessa dall’Autorità Giudiziaria di Pescara nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni edili con sede nella provincia di Pescara ed operante in ambito nazionale, del loro legale rappresentante e del gestore di fatto. La misura restrittiva è stata emessa per un totale di ...

Una notte con gli Operai della Whirlpool : "Ci hanno tolto tutto in un secondo" : "Questa è casa nostra e noi non ce ne andiamo". Ma quando scende la sera tra i dipendenti dello stabilimento di Ponticelli...

Operazione “bassa fedeltà”. Perché il fumetto in teatro non delude : fumetto e teatro sono due linguaggi che sempre più di frequente dialogano tra di loro per mettere in scena qualcosa di magico, di insolito ma emozionante e coinvolgente. Alla base, certo, ci sono sempre delle storie ben scritte, senza le quali difficilmente si potrebbe proporre tutto ciò al pubblico

Infortunio Lerager - Operazione per il calciatore del Genoa : i tempi di recupero : Dopo la salvezza ottenuta in extremis e dopo tanta sofferenza in quel di Firenze, per il Genoa è tempo di tirare le somme. Nel frattempo, arriva una comunicazione da parte del club rossoblu. Il Genoa comunica in una nota, infatti, che “oggi a Londra il calciatore Lukas Lerager è stato sottoposto a intervento chirurgico di sporthernia, eseguito dalla dottoressa Muschaweck. Verrà dimesso domenica e i tempi di recupero si aggirano ...

GP Lugano 2019 - Fabio Aru torna in gara dopo l’Operazione! Vincenzo Nibali pedala in casa prima del Tour de France : Vincenzo Nibali e Fabio Aru di nuovo in gara insieme, il GP di Lugano 2019 si presenta da solo: domenica 9 giugno il tradizionale appuntamento sulle strade svizzere vedrà impegnati i nostri migliori uomini nelle grandi corse a tappe. Da una parte lo Squalo reduce dal secondo posto al Giro d’Italia e all’ultima gara prima di incominciare la preparazione in vista del Tour de France, dall’altra il Cavaliere dei Quattro Mori che ...

Google aiuta Huawei dopo il ban - paura del suo sistema Operativo? : Google tende la mano a Huawei dopo il ban USA voluto dal presidente Trump ma solo all'apparenza la mossa potrebbe sembrare inusuale. Da parte di Mountain Views si è deciso di prendere una posizione sulla questione delle mancate licenze software al produttore cinese e la cosa non deve stupire. La strategia potrebbe sottintendere un tornaconto personale? Certo che si. Come comunica la fonte Huawei Central, proprio Google starebbe cercando di ...

Renault-Fca - Di Maio a 24Mattino : “Operazione fallita per interventismo di Stato del governo francese” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca. Lo dice il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio a 24Mattino su Radio 24. “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato un’operazione di mercato. Neanche Renault è contenta dell’interventismo dello Stato francese. Se si fa mercato, una grande azienda parla con ...

Renault-Fca - Di Maio : “Operazione fallita a causa dell’interventismo della Francia Rimpasto? No - ora ministro politiche Ue” : “E’ l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione” Renault-Fca: “La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato una operazione di mercato”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Radio 24 rispondendo a una domanda sull’assenza del governo italiano sul dossier. “Neanche Renault è contenta dell’interventismo ...

Arresti anticipati da Salvini - irritazione della procura di Monza : "Operazione ancora in corso - così si pregiudica il buon esito" : In mattinata nota del ministro su 11 Arresti di presunti spacciatori, arriva la replica ufficiale del procuratore Zanetti: "A tempo debito verranno fornite informazioni". Caso identico a Prato

FCA-Renault - Le tappe dell'Operazione sfumata : La fusione tra la Fiat Chrysler e la Renault rischia di diventare una grande occasione persa in un processo di consolidamento del settore che stenta a partire, nonostante gli auspici e le previsioni di molti osservatori del mercato. Tutto è partito a fine maggio, con l'entusiasmo per un'operazione da molto considerata come uno spartiacque per il futuro delle quattro ruote, perché poneva le basi per la creazione del maggiore gruppo ...

Ex Ilva - ArcelorMittal mette 1.400 Operai dell’acciaieria di Taranto in cassa integrazione per oltre 4 mesi : Cala la richiesta del mercato, cala il numero di operai. ArcelorMittal ha deciso di spedire 1.400 dipendenti dello stabilimento di Taranto in cassa integrazione per 13 settimane. A nemmeno un anno dalla firma dell’intesa sindacale davanti al ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, i nuovi padroni dell’ex Ilva tornano sui loro passi. La causa – spiega l’azienda – è dovuta alle “critiche ...

Pesca illegale - lotta all’inquinamento - Operazioni di ricerca e soccorso : le FOTO dell’esercitazione Coastex19 : Nell’accogliente cornice di Catania si è tenuto dal 3 al 5 giugno il terzo workshop dal titolo “Multipurpose Maritime Operations” (MMO) dello European Coast Guard Functions Forum (ECGFF), che nel 2019 vede la guida congiunta delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, con il concorso della Marina Militare. Il workshop è stato organizzato con il supporto della European Fisheries Control Agency (EFCA) e vi hanno ...

Ciclismo - Sam Oomen si deve Operare : ostruzione dell’arteria iliaca come Fabio Aru - stagione finita : Sam Oomen ha scoperto di avere un’ostruzione dell’arteria iliaca sinistra e ha dunque deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico che verrà effettuato entro sei settimane. Il ciclista del Team Sunweb si era ritirato durante il Giro d’Italia a causa di alcune cadute e nel frattempo ha scoperto questo problema dopo degli accertamenti medici, è la stessa criticità riscontrata da Fabio Aru che dopo l’intervento farà il ...