Notre-Dame,presto prima messa dopo rogo

Il prossimo week-end sarà celebrata alal'incendio che due mesi fa ha investito la cattedrale di Parigi. Lo ha annunciato il rettore monsignor Patrck Chauvet. Lasarà celebrata in una cappella risparmiata alle fiamme, in fondo alla chiesa, dove si conserva quella che i fedeli venerano come la corona di Cristo. La celebrazione è riservata a pochi sacerdoti, 6 o 7 oltre, all'arcivescovo e a qualche altro religioso, che dovranno indossare il casco da cantiere(Di lunedì 10 giugno 2019)