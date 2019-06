Nokia 2 2 | scheda tecnica | uscita e prezzo in Italia Quanto costa

termometropolitico

(Di lunedì 10 giugno 2019)2.2:inIn un evento dedicato, a Milano, HMD, azienda finlandese, ha presentato il modello 2.2 della. Il fratello maggiore del2.1; rispetto al predecessore, sarà presente sul dispositivo, l’intelligenza artificiale. Il debutto di HMD sul mercato, è avvenuto solo due anni fa, il 2.2 sarà uno dei modelli più economici mai lanciati dall’azienda. Andiamo a scoprire in che fascia si colloca questo dispositivo mobile e quali sono le specifiche tecniche.2.2: le specifiche tecniche Dunque, lo smartphone sicuramente si colloca in una fascia bassa. La scocca principale è in policarbonato, c’è un tasto che richiama l’attenzione dell’assistente google. Il sistema operativo è Android Q mentre il processore è un Media Tek Helio A22 con 2 o 3 GB di RAM e 16 o 32 GB di memoria interna ...

