New York | elicottero si schianta contro un palazzo nella 7th Avenue Morto il pilota 

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : New York - elicottero contro palazzo - 10 giugno - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: New York, elicottero contro palazzo. Rocca di Papa, esplosione municipio. Ballottaggi in 136 comuni., 10 giugno 2019,

New York - l'elicottero si schianta sul tetto di un grattacielo a Manhattan : "Morto il pilota" : Un elicottero si è schiantato sul tetto di un grattacielo vicino a Times Square a Manhattan, tra la 51esima e la Settima avenue nel pieno centro di New York. A quanto riporta la Cnn ci sarebbe un morto, il pilota alla guida. Secondo il governatore dello Stato Andrew Cuomo "le persone all'interno del

Un elicottero è caduto sul tetto di un palazzo a New York : Un elicottero è caduto sul tetto di un palazzo di Manhattan, New York, Stati Uniti, poco prima delle 14 ora locale (le 20 in Italia). Secondo quanto riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco di New York, l’edificio si trova

Un elicottero si è schiantato contro un grattacielo a New York. Morto il pilota : Un elicottero si è schiantato su un edificio a New York, non lontano da Times Square all’altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono sul posto, non si escludono feriti.Secondo le prime informazioni, l’elicottero si sarebbe schiantato sul tetto dell’edificio e dall’incidente si sarebbe scatenato un incendio. Il grattacielo contro cui si è schiantato l’elicottero è ...

