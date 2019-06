Un elicottero si è schiantato contro un grattacielo a New York. Morto il pilota : Un elicottero si è schiantato su un edificio a New York, non lontano da Times Square all’altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono sul posto, non si escludono feriti.Secondo le prime informazioni, l’elicottero si sarebbe schiantato sul tetto dell’edificio e dall’incidente si sarebbe scatenato un incendio. Il grattacielo contro cui si è schiantato l’elicottero è ...

New York - elicottero si schianta su un grattacielo. Esplode un incendio - un morto : Non si conoscono ancora le cause dell'incidente avvenuto tra la 51ma strada e la Settima Avenue. Sul posto polizia e vigili del fuoco.Continua a leggere

New York - elicottero si schianta su un grattacielo : si temono vittime [AGGIORNAMENTI LIVE] : Un elicottero, per cause imprecisate, si è schiantato su un palazzo nel centro di Manhattan, tra la 51esima e la Settima avenue. La zona è stata chiusa al traffico. Secondo le prime informazioni, l’elicottero si sarebbe schiantato sul tetto dell’edificio e dall’incidente si sarebbe scatenato un incendio. Il grattacielo contro cui si e’ schiantato l’elicottero e’ al 787 Seventh Avenue, sulla 51ma strada. ...

New York - elicottero precipita su un grattacielo a Manhattan : un morto. Cuomo : «Atterraggio finito male. Non è terrorismo» : Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York, all'incrocio al 787 della Settima Avenue, nel cuore di Manhattan. Il velivolo al momento dell'impatto ha preso fuoco: gli...

New York - elicottero si schianta su un grattacielo : un morto. Caos e zona evacuata : Un elicottero si è schiantato su un edificio di Midtown Manhattan a New York, non lontano da Times Square all'altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono...

New York - elicottero precipita su un grattacielo a Manhattan : ci sono morti. Cuomo : «Atterraggio finito male» : Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York, all'incrocio tra la settima avenue e la 51esima strada, nel cuore di Manhattan. Il velivolo al momento dell'impatto ha...

New York - elicottero precipita su un grattacielo a Manhattan : ci sono morti. Cuomo : «Atterraggio finito male» : Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York, all'incrocio tra la settima avenue e la 51esima strada, nel cuore di Manhattan. Il velivolo al momento dell'impatto ha...

New York - elicottero precipita su un grattacielo : un morto. Caos e zona evacuata : Un elicottero si è schiantato su un edificio di Midtown Manhattan a New York, non lontano da Times Square all'altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono...

Un elicottero si è schiantato su un grattacielo di New York : Paura a Manhattan dove un elicottero si sarebbe schiantato su un edificio. La notizia confermata da Dipartimento dei vigili...

New York - elicottero contro grattacielo : 20.25 Un elicottero si è schiantato su un edificio a New York, non lontano da Times Square all'altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono sul posto, non si escludono feriti. Secondo le prime informazioni,l'elicottero si sarebbe schiantato sul tetto dell'edificio e dall'incidente si sarebbe scatenato un incendio.

Usa - elicottero contro un edificio a New York : Un elicottero è finito contro un grattacielo sulla 7th Avenue a Manhattan, a New York. La polizia ha spiegato che si è già messa in moto una imponente macchina dei soccorsi. L’incidente, ancora tutto da ricostruire, è avvenuto poco dopo le due del pomeriggio locali, non lontano da Times Square all’altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono sul posto, non si escludono feriti. FDNY members are operating on ...

New York - elicottero precipita su un grattacielo : ci sono morti : Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York, all'incrocio tra la settima e la novantesima strada. Il palazzo, alto 230 metri, è stato evacuato. Non è noto...

New York - elicottero contro un palazzo nella 7th Avenue : Un elicottero si è schiantato su un edificio a New York, non lontano da Times Square all’altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono sul posto, non si escludono feriti....

New York - elicottero precipita su un grattacielo : ci sono morti : Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York, all'incrocio tra la settima e la novantesima strada. Il palazzo, alto 230 metri, è stato evacuato. Non è noto...