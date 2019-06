New York | elicottero precipita su un grattacielo a Manhattan | morto il pilota

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Una terribile tragedia si è verificata nelle scorse ore a New, negli Stati Uniti, precisamente a, il cuore economico degli States. Secondo quanto riportano i media internazionali, unè improvvisamenteto su unall'altezza della 7th Avenue. Sono impressionanti le scene che arrivano dalla "Grande Mela". Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, e le informazioni sono alquanto frammentarie. Il velivolo è caduto su un palazzo che è alto 230 metri, quest'ultimo per questioni di sicurezza è stato evacuato. L'edificio comunque non avrebbe subito tantissimi danni. Ildel velivolo èQuello che è certo al momento è che ci sono dei morti, ma il loro numero non è stato ancora quantificato, alcune fonti come ad esempio il quotidiano italiano Il Messaggero parla di una vittima, ovvero ildel velivolo. Secondo le ...

TgLa7 : #Usa: elicottero contro grattacielo a New York. Non lontano da Times Square - repubblica : New York, elicottero si schianta su grattacielo a Manhattan [news aggiornata alle 20:31] - Sport_Mediaset : #Guardiola a New York: incontro con Simone #Inzaghi e #Aquilani. Mentre i tifosi della #Juventus sognano, l'allenat… -