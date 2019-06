Bologna: Mario, postino e rider di 51 anni, investito e ucciso da una volante della polizia

(Di lunedì 10 giugno 2019) L'incidente è avvunto ieri sera intorno alle 22. Inutili i soccorsi. Lasfrecciava con i lampeggianti accesi per un intervento in zona Stalingrado, dopo una segnalazione giunta dalla centrale operativa. La vittima è originaria di Foggia. Faceva il fattorino nel weekend, di giorno lavorava alle poste. Ancora sotto choc i colleghi: "La frenata si è sentita fino a qui". La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglioPolizia Locale, intervenuta ieri sera intorno alle 22, in via del Lavoro. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che Ferrara, originario di Foggia ma da tempo nel capoluogo emiliano, stesse tornando in pizzeria dopo una consegna a bordo del suo scooter e forse, anche a causa di alcuni bidonispazzatura all’angolo con via Vestri, non si sarebbe accortoche sfrecciava con i lampeggianti accesi per recarsi in zona Stalingrado, da dove era giunta alla centrale operativa una segnalazione per un furto in un’attività commerciale.