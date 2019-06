Neosindaco M5S di Campobasso | per la Lega una brutta aria

ilfogliettone

(Di lunedì 10 giugno 2019) "Non e' vero che sulla mia figura ci sia solo l' avvicinamento da parte del centrosinistra ma, anzi - ha detto Gravina - una parte del centrodestra ha votato compattamente su di me. Adesso per latira una". Cosi' ilM5S di, Roberto Gravina, ha commentato la vittoria al ballottaggio, dove si e' imposto con circa il 68% dei voti sulla sfidante del centrodestra MDomenica D'Alessandro.

