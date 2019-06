NBA – DeMar DeRozan scaricato anche dagli Spurs? San Antonio vuole liberare spazio

NBA – DeMar DeRozan e la stoccata ai Raptors : “io l’agnello sacrificale per le loro vittorie - ma tifo per i miei ex compagni” : DeMar DeRozan lancia una velenosa frecciatina ai Toronto Raptors definendosi ‘l’agnello sacrifcale’ attraverso il quale hanno costruito i successi di queste stagione I Toronto Raptors sono la sorpresa dell’attuale stagione NBA. La franchigia canadese, grazie all’arrivo di Kawhi Leonard, è sempre rimasta al top della Eastern Conference, conquistando l’accesso ai Playoff e viaggiando con regolarità fino ...

Playoff NBA – Golden State Warriors - DeMarcus Cousins vuole rientrare : “non voglio restare fuori - ci sarà un lieto fine” : DeMarcus Cousins vuole rientrare prima che finiscano i Playoff: il centro di Golden State lotta contro il tempo per un recupero lampo Dopo appena due partite, per altre le prime due della sua carriera ai Playoff, DeMarcus Cousins ha subito un grave infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto ad un lungo stop. Nonostante i Golden State Warriors non lo abbiano dato come ‘fuori per l’intera parte restante di ...

Playoff NBA - DeMar DeRozan lancia il pallone verso l'arbitro : espulso. VIDEO : Non è decisamente stata la serata dei San Antonio Spurs. Perdendo gara-4, i texani hanno perso il fattore campo che si erano conquistati in gara-1 ed erano riusciti a difendere in gara-3, cedendo di ...

NBA - che botta per Golden State : DeMarcus Cousins rischia di aver chiuso anzitempo la stagione : Confermato lo strappo al quadricipite sinistro per ‘Boogie’, che potrebbe aver finito in anticipo la stagione La stagione di DeMarcus Cousins rischia di essersi chiusa in anticipo, a causa dell’infortunio occorsogli nel corso di Gara-2 dei playoff persa tra Golden State e Clippers. Uscito al quarto minuto per un infortunio alla gamba, la risonanza magnetica ha evidenziato uno strappo al quadricipite sinistro che potrebbe ...

Playoff NBA – Infortunio DeMarcus Cousins : le condizioni del cestista preoccupano gli Warriors per il resto della serie [VIDEO] : Brutto Infortunio muscolare per DeMarcus Cousins dopo solo pochi minuti di gioco di Gara-2 dei Playoff NBA: Warriors in allarme per il resto della serie E’ andata in scena oggi Gara-2 di Playoff NBA tra Golden State Warriors e Los Angeles Clippers. I padroni di casa non sono riusciti ad aumentare il loro vantaggio sulla serie, subendo una sconfitta in rimonta dalla squadra di Danilo Gallinari. Gli Warriors, che si sono portati subito ...

