Nazionale femminile – Il cuore oltre l’ostacolo | immensa Bonansea

L’esordio della Nazionale femminile ha fatto il 18 - 5% di share : Molto buoni gli ascolti per la partita della Nazionale femminile andata in onda ieri a ora di pranzo su Rai2. Nonostante la giornata di sole e caldo torrido e la fuga di tanti italiani al mar, l’esordio delle azzurre ha sfiorato i 3 milioni di telespettatori (2 milioni 826mila), con il 18,5% di share. I dati sono riportati da Calcio e Finanza. In particolare, sono stati 3 milioni 93 mila (20.4 di share) i telespettatori che hanno seguito ...

Mondiali di calcio femminile – Panini omaggia la Nazionale azzurra con 8 figurine extra : 8 figurine extra dedicate all’Italia di calcio femminile per la raccolta Panini ‘Fifa Women’s World Cup France 2019’ La Panini ha deciso di realizzare 8 figurine extra raccolta per completare la rosa della Nazionale italiana nella collezione ‘Fifa Women’s World Cup France 2019’. Nella collezione, uscita due mesi fa e dedicata alle 24 squadre che partecipano al torneo, sono infatti previste per ogni ...

Mondiale femminile : è boom di ascolti per la Nazionale italiana : Mondiale femminile – Grandi ascolti per il Mondiale femminile, la partita dell’Italia è stata seguitissima e per le prossime partite si annunciano nuovi record. Il match in diretta su Rai2 ha sfiorato i 3 milioni di telespettatori (2 milioni 826mila spettatori e il 18.5% di share). In particolare sono stati 3 milioni 93mila (20.4 di share) i telespettatori che hanno seguito il secondo tempo dell’incontro, grande seguito ...

La Nazionale femminile ci fa riscoprire la bellezza del cacio (e le sue ingiustizie) : È tanto profondo quel 1-2 strappato all’ultimo momento dalle azzurre ai mondiali di Francia contro le favorite australiane. Non è solo calcio. C’è un’Italia che si colora di tinte e generi diversi, che si appassiona, si unisce, ritrova un senso di appartenenza e riscopre lo sport nei suoi valori fondamentali. Niente sforbiciate o lanci da 80 metri per le ragazze del CT Milena Bertolini. Una tecnica sicuramente migliore delle corpulente ...

Sara Gama - la capitana della Nazionale femminile di calcio insultata sui social : “Come fa a essere italiana?” : La Nazionale femminile di calcio ha fatto il suo esordio al Mondiale con una bellissima vittoria ma a macchiare il debutto delle azzurre sono stati gli insulti razzisti comparsi su Facebook e Twitter nei confronti di Sara Gama. La trentenne triestina capitana dell’Italia e della Juventus è stata vittima di offese nei commenti alla foto ufficiale pubblicata sulle pagine social ufficiali della Nazionale, che la ritrae in primo piano con una ...

Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share.

Calcio : debutto vincente per la Nazionale femminile ai Mondiali - 2-1 all'Australia : La nazionale azzurra femminile ha battuto a Valenciennes l'Australia con il punteggio di 2-1, nel match di debutto del girone C per i Mondiali Femminili di Francia 2019. Le ragazze allenate da Milena Bertolini sono andate sotto nel primo tempo subendo il gol di Kerr al 22esimo. Ma nel secondo c'e' stata la rimonta delle azzurre con una doppietta di Bonansea all'11esimo e al 50esimo minuto quando il gol della vittoria è arrivato ...

La Nazionale femminile esordisce ai Mondiali battendo 2-1 l’Australia : La Nazionale italiana femminile ha esordito ai Mondiali di Francia con una vittoria per 2-1 sull’Australia. Nel primo tempo le azzurre guidate dalla ct Milena Bartolini sono andate sotto per la rete dell’australiana Samantha Kerr, ma sono state brave a rimontare e poi risolvere la partita a loro vantaggio con la doppietta di Barbara Bonansea, 27enne stella della Juventus. La Bonansea ha segnato poco dopo la ripresa e poi nel ...

Scandalo in Afghanistan! Abusava sessualmente di giocatrici della Nazionale femminile : squalificato a vita il presidente della Federcalcio Karim : squalificato a vita il presidente della Federcalcio afghana: accusato di abusi sessuali su diverse giocatrici della Nazionale dell’Afghanistan Non terminano gli spiacevoli episodi che vedono vittime le donne nel mondo del calcio. Se ieri ha fatto scalpore la notizia del filmato girato ad una donna arbitro mentre si cambiava nel suo spogliatoio, oggi a lasciare senza parole è la squalifica a vita del presidente della Federcalcio ...

Estate azzurra - William Hill interroga gli italiani : otto su dieci pronti a seguire i giovani dell’Under 21 e le ragazze della Nazionale femminile : Chiusi i campionati nazionali e la stagione europea, si apre un’Estate densa di emozioni sportive con l’inizio dei Mondiali di calcio femminile e degli Europei Under 21, che vedranno impegnate le due nazionali azzurre. William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, in prima fila per seguire le formazioni tricolore, ha interrogato gli italiani per capire come si preparano alle due competizioni. Mondiali di calcio femminile: un ...

La Nazionale femminile australiana alza la voce : «Premi uguali a quelli maschili» : Comincerà solo venerdì la Coppa del Mondo di calcio femminile in Francia, ma le calciatrici australiane il loro primo gol lo hanno già fatto. Dopo aver alzato la voce con la loro campagna contro la disparità di trattamento per quanto riguarda i premi rispetto ai colleghi maschi, hanno ottenuto che la Fifa rivedesse al rialzo il montepremi della manifestazione. Solo per capirci: la posta in palio per il Mondiale delle donne è di 30 milioni di ...