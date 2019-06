Nations League | il Portogallo vince la finale con l' Olanda | decide Guedes

Cristiano Ronaldo festeggia la Nations League su Instagram : la gaffe sul ‘triplete’ non va giù ai tifosi della Juventus [FOTO] : Dopo la vittoria della Nations League, Cristiano Ronaldo fa discutere su Instagram: il post parla di ‘triplete’ ma i tifosi della Juventus hanno qualcosa da ridire Da ieri notte Cristiano Ronaldo ha aggiornato la sua bacheca con l’ennesimo trofeo. Questo, poichè nuovo, gli mancava: CR7 ha guidato il Portogallo alla conquista della Nations League. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato su Instagram postando una foto che ...

Nations League – Pallone portato in campo con una macchinina telecomandata : fan sbalorditi : L’ingresso in campo del Pallone lascia senza parole i tifosi nella finale di Nations League tra Portogallo e Olanda La prima finale di Nations League della storia, tra Portogallo e Olanda, ha avuto un prologo inaspettato, è stata preceduta da una curiosa cerimonia di apertura. Infatti appena prima del fischio d’inizio il Pallone è stato portato all’arbitro a bordo di una macchinina telecomandata, con l’arbitro che ...

Video/ Portogallo Olanda - 1-0 - : highlights - il gol di Guedes decide la Nations League : Video Portogallo Olanda, 1-0,: highlights, il gol di Guedes decide la finale di Nations League vinta dai padroni di casa a Porto con CR7.

Ascolti Tv 9 giugno 2019 : Lontano da te resiste alla Nations League : Lontano da te non delude e resiste alla Nations League di Rai 1: gli Ascolti di domenica 9 giugno 2019 Lontano da te è la nuova fiction con Megan Montaner protagonista, l’amata Pepa de Il Segreto, che ieri ha avuto un buon debutto; una fiction che promette bene e che infatti è riuscita a resistere […] L'articolo Ascolti Tv 9 giugno 2019: Lontano da te resiste alla Nations League proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019. La Nations League non sfonda (14.2%) - Lontano da Te parte dal 12.9%. Bosso 5.3%. Boom per la Nazionale femminile (18.5% Rai2 – 3.3% Sky) : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su ...

Volley - Nations League 2019. Le tre sberle della Russia fanno male ma la crescita passa anche attraverso qualche batosta : Si è chiusa con la prima netta sconfitta l’avventura dell’Italia di Gianlorenzo Blengini a Ufa in Russia. I padroni di casa hanno inflitto una dura lezione agli azzurri che hanno vista così interrotta la serie di quattro successi consecutivi ottenuta dopo la battuta d’arresto iniziale contro l’Iran. La sensazione è che anche la sconfitta con la Russia possa essere uno di quei passaggi obbligati dell’Italia 2 ...

Il Portogallo ha vinto la prima edizione della Nations League : Il Portogallo ha vinto 1 a 0 contro i Paesi Bassi nella finale della UEFA Nations League e si è aggiudicato così la prima edizione del torneo fra squadre nazionali europee che ha sostituito gran parte delle amichevoli internazionali. È

Volley - Nations League 2019 : risultati secondo weekend. Brasile in testa da imbattuto - Italia quinta : corsa per la Final Six : Nel weekend si è disputata la seconda tappa del Nations League 2019 di Volley maschile, il Brasile si conferma in testa alla classifica generale: i Campioni Olimpici hanno vinto tutte le sei partite disputate nel torneo, unica squadra imbattuta nella manifestazione. I verdeoro sono stati perfetti a Tokyo dove hanno sconfitto Iran e Argentina al tie-break oltre ad avere rifilato un secco 3-0 al Giappone padrone di casa. Iran e Francia sono ...

Volley - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia per la terza tappa - nessuna variazione in squadra : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Nations League 2019 che andrà in scena a Varna (Bulgaria) nel weekend del 14-16 giugno. Gli azzurri affronteranno il Giappone, l’Australia e la Bulgaria: un trittico fondamentale in ottica qualificazione alla Final Six. Sono stati convocati gli stessi uomini che hanno giocato a Ufa nel corso dell’ultimo fine ...

Nations League - vince il Portogallo. Sorpresa : a stendere l'Olanda non è Cristiano Ronaldo ma Guedes : Il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha vinto la prima edizione della Nations League. Nella finale disputata a Oporto i lusitani hanno battuto 1-0 l'Olanda. Decisiva la rete siglata da Guedes al 15' della ripresa. Nella finalina per il terzo posto l'Inghilterra supera 6-5 ai calci di rigore la Svizzer

Apoteosi Portogallo - Guedes regala la prima Uefa Nations League : niente da fare per l’Olanda in finale : Il gol del giocatore lusitano al quindicesimo del secondo tempo regala al Portogallo la prima Uefa Nations League, obbligando l’Olanda alla sconfitta Il Portogallo trionfa nella prima edizione della Uefa Nations League. La selezione lusitana stende 1-0 l’Olanda nella finale disputata allo stadio Dragao di Oporto, sfruttando al meglio il gol di Guedes arrivato al sessantesimo minuto del secondo tempo. AFP/LaPresse Un successo ...

VIDEO Portogallo-Olanda 1-0 : Highlights - gol e sintesi. Guedes segna la rete decisiva - Cristiano Ronaldo e compagni vincono la Nations League : Il Portogallo ha vinto la Nations League 2019 di calcio, i lusitani hanno sconfitto l’Olanda per 1-0 nella Finale giocata di fronte al proprio pubblico e alzano al cielo il neonato trofeo organizzato dalla UEFA. I Campioni d’Europa hanno così conquistato anche questo nuovo torneo grazie al gol di Guedes al 60′ che ha messo ko i tulipani e ha mandato in visibilio i tifosi di Cristiano Ronaldo e compagni. Di seguito il VIDEO con ...