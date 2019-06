Napoli | record di furti in casa a Chiaia | caccia alla banda delle false colf georgiane

Maxi bruschetta ‘dop’ a Napoli : è record da Guinness con prodotti 100% di filiera : record riuscito per la Maxi bruschetta”dop” con prodotti 100% da filiera agricola. Questa mattina Coldiretti e Campagna Amica hanno realizzato in piazza Dante a Napoli il bruschettone con eccellenze a denominazione di origine più grande del mondo, facendo realizzare il pienone di turisti. Numeri da Guinness per una prelibatezza realizzata solo con prodotti di alta qualità da aziende agricole. La lunghezza totale è stata di 52,5 ...

Record : Napoli all’attacco per Grimaldo! Offerti 25mln più Mario Rui” : La prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano portoghese Record riporta dell’offerta del Napoli su Grimaldo. Il calciatore del Benfica è inseguito da temo da Giuntoli per affiancare Ghoulam sulla corsia di sinistra. E adesso che il suo ciclo nella squadra portoghese sembra al termine, il Napoli prova l’affondo. offerta di De Laurentiis, secondo Record, sarebbe di 25 milioni più il cartellino di Mario Rui. “Luis ...

Bologna - Mihajlovic determinato : “Col Napoli concentrati e motivati a vincere per : record di punti e decimo posto. Gli assenti…” : La conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic tecnico del Bologna Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match con il Napoli. Ecco quanto riportato da TuttoBolognaweb.it. Il mister inizia con un ringraziamento – “Volevo ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le quinte, dai magazzinieri allo staff tecnico che fanno un lavoro incredibile. Ringrazio soprattutto la gente ...

Record del Napoli : nessuno come gli azzurri in Europa - i dettagli : L’arma in più del Napoli, quest’anno, sono stati i tiri dalla distanza. La conferma arriva da un dato: la squadra di Ancelotti, infatti, è la squadra che ha realizzato più gol da fuori area nei cinque maggiori campionati europei. In totale i gol dalla distanza sono 18, almeno tre più di qualsiasi altra formazione. Leggi anche : Sky – Ugolini: “C’é già l’accordo con due calciatori, bisogna convincere la società” Parma, il ds ...

Napoli da record - vinti 2 milioni di euro con il biglietto «Il Miliardario Maxi» : La fortuna tocca la Campania, a Napoli è stata realizzata una vincita da 2 milioni di euro con il biglietto ?Il Miliardario Maxi?. Dall?inizio dell?anno il Gratta e...

Napoli - Mertens : "Resto per battere il record di gol di Hamsik" : Oggi festeggia 32 anni e non potrebbe farlo meglio, Dries Mertens, ieri in gol anche di testa, in bella elevazione. Il belga con 107 gol è a un passo da Attila Sallustro, 108, che è il terzo marcatore ...

Napoli-Cagliari - 11.000 spettatori : record negativo dell’era De Laurentiis : Napoli-Cagliari, 11.000 spettatori: record negativo dell’era De Laurentiis Napoli Cagliari spettatori| Arrivano numeri ufficiali in vista della sfida di domani tra Napoli e Cagliari. Al San Paolo ci saranno circa 11.000 persone per sostenere la squadra nella sfida contro i sardi. Il primato negativo nell’era De Laurentiis era di 15.000 spettatori nel Napoli-Empoli del 2016, ma domani purtroppo verrà battuto ...

Napoli-Cagliari - rischio record negativo di presenze dal 2016 : Spettatori Napoli record negativo – Dopo le contestazioni andate in scena durante il match con il Frosinone, non si placa la tensione tra il Napoli e i propri tifosi. L’ultima novità, in questo senso, è che a due giorni dalla sfida casalinga con il Cagliari si registra un dato negativo per quanto riguarda le presenze […] L'articolo Napoli-Cagliari, rischio record negativo di presenze dal 2016 è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Il record di Mertens sulla stampa estera. Koulibaly gioiello del Napoli : Per Sport 360 Kalidou Koulibaly, definito “una forza della natura”, è nel mirino del Manchester United. La cifra che si sussurra è da record: 11o milioni di sterline (quasi 130 milioni di euro) e rappresenterebbe una plusvalenza mostruosa pari al 1.600% rispetto al prezzo che fu pagato al Genk nel luglio 2014. La stessa testata dedica al centrale senegalese una intera pagina in cui viene messo a confronto con altri 3 centrali di ...

Napoli Comicon 2019 da record - cosa c’è da aspettarsi per il 2020? : A poco più di dodici ore dalla chiusura ufficiale del Napoli Comicon 2019 è arrivato il momento di tirare le prime somme. Per farlo ci affidiamo ai numeri ufficiali condivisi dall'organizzazione dell'evento, che riportano di un incremento importante delle presenze nella quattro giorni che ha animato l'ultimo fine settimana, e che ha visto 160.000 visitatori affollare i padiglioni della Mostra d'Oltremare. Un vero e proprio record quello fatto ...