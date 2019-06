Napoli | le rivelazioni di Ancelotti | “ai tempi del PSG centrai Ibrahimovic con un

sportfair

(Di lunedì 10 giugno 2019) L’allenatore delha parlato della sua prima stagione al, rivelando alcuni retroscena della sua carriera da allenatore La prima stagione è ormai alle spalle, Carlol’ha utilizzata per conoscere l’ambientee prenderne le misure in viste del prossimo anno. LaPresse L’allenatore di Reggiolo ha intenzione di alzare l’asticella, sottolineando ai microfoni del Corriere dello Sport la sua voglia di vincere: “quest’anno sono pronto con la fionda, è tirata e pronta a colpire. Fino a dicembre dell’anno scorso la squadra è andata benissimo, se in Champions non avessimo trovato il Liverpool nel girone saremmo passati tranquillamente. Alla ripresa qualcuno è calato e soltanto nella fase finale ci siamo ritrovati. Il primo anno è stato di transizione. Sarri alla Juve? Il legame tra Sarri e i napoletani è stato molto forte, ...

