Napoli | il flop dell' ordinanza plastic free | il lungomare tappeto di rifiuti

Serie A - la classifica degli ingaggi e quella del campo : miracoli Napoli e Atalanta - flop Milan : Se i soldi contano nel calcio, la classifica del campo dovrebbe essere coerente con il monte ingaggi delle squadre. Attenzione però a due variabili particolarmente importanti: la bravura degli allenatori e l’oculatezza delle società. Infatti un allenatore bravo riesce a ottenere risultati migliori da calciatori meno affermati, e quindi meno pagati, migliorando le loro performance con il lavoro tecnico e tattico. Un dirigente oculato, ...

TOP & FLOP - Bologna-Napoli il migliore ed il peggiore azzurro in campo : A Bologna di scena la 38esima e ultima giornata di campionato. Bologna-Napoli. Da questo match che non ha più nulla da chiedere alle due compagin, viene fuori un pirotecnico 3-2 in favore dei rossoblu. PRIMO TEMPO Mihajlovic deve fare i conti con le assenze di Sansone e Poli, sostituti da Santander con Palacio a sinistra e Dzemaili; Ancelotti si affida a Luperto al posto dello squalificato Koulibaly e schiera dal 1′ Younes e ...

Napoli - il pagellone lungo un anno : Koulibaly al top - Verdi e Diawara flop : Come dicono le maestre? Il bambino è bravo, ma non si applica sempre, anzi qualche volta si distrae a guarda fuori dalla finestra. Il nostro pagellone è la valutazione tra quanto poteva...

Top & Flop – Napoli-Inter - il migliore ed il peggiore in campo : Allo Stadio San Paolo si gioca per la 37esima giornata di Serie A, l’Inter viene umiliata dal Napoli di Carlo Ancelotti. Risultato finale 4-1. Primo tempo Si prospetta una una partita con tante emozioni, il Napoli parte all’attacco, al 3′ il Napoli sfiora il vantaggio con Mertens, che calcia alto dopo un cross di Malcuit. Al 12’ ci prova Milik dal limite dell’area. La palla termina fuori. Al 16’, Zielinski, servito da ...

TOP & Flop – Spal – Napoli - il migliore ed il peggiore in campo : Allo stadio Paolo Mazza va di scena Spal – Napoli, una partita con pochi obiettivi da una parte e dall’altra, la classica partita da fine campionato che vede il Napoli vincere di misura con il risultato di 1-2. PRIMO TEMPO Il primo squillo importante del match è degli azzurri. Dopo un contrasto vinto a centrocampo da Allan sulla trequarti avversaria la palla arriva a Milik, il polacco si gira in area di ...

TOP & Flop – Napoli-Cagliari - il migliore ed il peggiore azzurro in campo : Il Napoli soffre, va sotto con il gol dell’ex Pavoletti, ma poi la ribalta con un colpo di testa di Mertens e un rigore di Lorenzo Insigne nel recupero. Nervi tesi per l’assegnazione del penalty, con Ionita e Maran espulsi. PRIMO TEMPO L’inizio del Napoli non è dei migliori , partita poco divertente, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Insigne a metá tempo dribbla qualche avversario ed entra in ...

TOP & Flop – Frosinone-Napoli - il migliore ed il peggiore in campo : Il Napoli consolida forse in maniera definitiva il secondo posto, battuto il Frosinone al Benito Stirpe con un gol per tempo. Risultato finale 0-2 PRIMO TEMPO Il copione della gara sembra subito chiaro, con il Napoli in attacco e il Frosinone chiuso in difesa. Il primo tiro verso lo specchio della porta capita sui piedi di Fabian Ruiz, troppo lenta però la sua conclusione. A sorpresa però, Il Frosinone sfiora il gol in contropiede, uno ...

Napoli-Atalanta - Top&Flop : Mertens - non solo fortuna. Ilicic la ribalta : Pioggia e vento in una strana serata di primavera partenopea condizionano la prestazione, specie quello dell'Atalanta, con la testa un po' alla semifinale di Coppa Italia. top - Dries Mertens segna ...