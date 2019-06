Muore albero dell'amicizia Usa-Francia

La piccola quercia piantata in giardino alla Casa Bianca il 23 aprile 2018 dal presidente Usa,Trump,e quello francese, Macron, è morta. Voleva essere il simbolo dei legami tra Stati Uniti e, ma non avrebbe retto alla quarantena fitosanitaria imposta all'epoca'impianto in terra americana. L'erba sarebbe ricresciuta su tutta la zona in cui era stato piantato l', importato dalla, dalla regione'Aisne dove morirono 2.000 marine americani durante la I Guerra Mondiale.(Di lunedì 10 giugno 2019)