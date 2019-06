affaritaliani

(Di martedì 11 giugno 2019) L'Italia resta "sorvegliata speciale" sui mercati e da parte della Commissione Ue. In particolare l'Antitrust Ue avrebbe chiesto a Marco Morelli, Ceo di Mps, di essere "affiancato" da un advisor gradito alla Vigilanza Bce per verificare che il prezzo dell'eventuale maxi-cessione di Utp (inadempienze probabili) sia allineato ai valori di mercato e non costituisca un modo di fornire sottobanco un ulteriore aiuto di stato. L'acquirende dovrebbe infatti essere Sga, la bad bank pubblica già intervenuta nella vicenda delle popolari venete Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Mps, faro Ue sui giochi romani Un'altra prova: non contiamo nulla - Affaritaliani : Mps, faro Ue sui giochi romani. Un'altra prova: non contiamo nulla -