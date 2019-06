MotoGp – Piloti pronti a sfidarsi al Gp di Catalunya | ORARI e DIRETTE TV del nuovo round

MotoGp - splendido regalo al Mugello per Dovizioso e Petrucci : consegnate ai piloti due Ducati MIG-RR : In occasione del week-end del Mugello, i due piloti Ducati hanno ricevuto una E-MTB ciascuno per godersele nel tempo libero Il Gran Premio d’Italia al Mugello è stata l’occasione per consegnare ad Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci due nuovissime Ducati MIG-RR. I due piloti ufficiali del team Mission Winnow Ducati avranno a disposizone le E-MTB per completare il loro allenamento e godersi il tempo libero. La Ducati MIG-RR è una E-MTB da ...

Video/ MotoGp : highlights del Gp di Valencia 2018 e classifica piloti. Dovizioso trionfa sotto il diluvio! : Video Motogp: gli highlights del Gp di Valencia 2018 al Ricardo Tormo. Ecco la classifica del mondiale piloti dopo l'ultima gara di stagione.

MotoGp – Marquez allunga - Valentino Rossi scivola dietro : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia : Marc Marquez guadagna punti preziosi su Dovizioso, Valentino Rossi scavalcato da Petrucci: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia E’ Danilo Petrucci il vincitore del Gp d’Italia: il ternano della Ducati ha trionfato al Mugello, davanti a Marquez e Dovizioso. Nonostante il secondo posto lo spagnolo della Honda torna a casa soddisfatto, consapevole di aver guadagnato ancora punti preziosi sul suo diretto rivale, ...

MotoGp – Marquez furbo e stratega - Quartararo sorride - Petrucci in fiducia : le parole dei piloti dopo le qualifiche del Mugello : Marc Marquez si prende la pole al Mugello con grande furbizia, Quartararo sorprende al secondo posto, Petrucci in fiducia chiude in terza posizione: le parole dei piloti dopo le qualifiche Anche sul circuito del Mugello è Marc Marquez a dettare legge. Come se non bastassero le indiscutibili qualità tecniche, il pilota della Honda fa valere anche la sua straordinaria furbizia sfruttando la scia di Dovizioso per prendersi la pole position ...

VIDEO GP Italia MotoGp 2019 - Maurizio Arrivabene : “Faccio il tifo per tutti i piloti italiani” : Nel corso delle prove libere del GP d’Italia del Mugello della MotoGP a sorpresa nel box della Ducati è stato intervistato da Sky Maurizio Arrivabene: “Quella del Mugello è davvero una pista che ti prende dentro, non posso mancare. Io faccio il tifo per tutti i piloti Italiani”. Maurizio Arrivabene AL MUGELLO roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

MotoGp – Giovedì la conferenza stampa del Gp d’Italia : ecco i nomi dei piloti presenti in sala al Mugello : Da Marquez ai piloti italiani: i nomi dei campioni che risponderanno alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del Gp del Mugello Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica si corre il Gp d’Italia. Lo spettacolo del Mugello inizierà Giovedì, con la tradizionale conferenza stampa che apre ufficialmente le danze del nuovo weekend di gara della MotoGp. A rispondere alle domande dei giornalisti in sala saranno tanti ...

MotoGp - Marc Marquez vince a Le Mans e prende il largo : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia : Terza vittoria in stagione per Marc Marquez, lo spagnolo aumenta il proprio vantaggio nella classifica piloti portandolo a sette punti da Dovizioso Marc Marquez ha deciso di non lasciare scampo ai propri rivali, prendendosi tutto ciò che c’è da prendere. Lo spagnolo si impone nel Gp di Le Mans, precedendo sul traguardo le due Ducati di Dovizioso e Petrucci. AFP/LaPresse Una gara dominata dal pilota della Honda, autentico protagonista ...

MotoGp – Marquez in pole nonostante la caduta - Petrucci felice - Miller stratega : le parole dei piloti dopo le qualifiche di Le Mans : Marc Marquez si prende la pole position a Le Mans nonostante la caduta, Petrucci felice per il secondo posto, Miller sfrutta un super primo giro e chiude terzo: le parole dei piloti al parco chiuso Concluse le qualifiche sulla pista di Le Mans, il primo nome sulla griglia di partenza di domani è quello di Marc Marquez. Il pilota spagnolo, nonostante una caduta causata dalle difficili condizioni dell’asfalto bagnato, ha conquistato la ...

MotoGp – Iannone e Lorenzo in difficoltà - Biaggi crede nei due piloti : “il godimento sarà doppio” : Max Biaggi ‘difende’ Iannone e Lorenzo: il parere dell’ex pilota sui due campioni in difficoltà con le loro nuove squadre ad inizio stagione La stagione 2019 di MotoGp ha regalato finora forti emozioni: tanti duelli, tanto spettacolo in pista, tra sorprese e conferme. Se Marquez si è confermato competitivo e Rins ha dimostrato di poter lottare con i piloti, c’è chi ancora è in difficoltà. Stiamo parlando di Jorge ...

MotoGp : piloti Ducati 4° e 5° a Jerez : Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno chiuso il GP di Spagna, quarto round del Mondiale MotoGP 2019, in quarta e quinta posizione. Per entrambi i piloti del team Ducati una gara in crescendo, cercando di gestire al meglio gli pneumatici nel corso dei 25 giri alla luce anche delle temperature dell’asfalto più elevate rispetto a […] L'articolo MotoGP: piloti Ducati 4° e 5° a Jerez sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

MotoGp – Test Jerez de la Frontera : la Yamaha lavora sull’elettronica - piloti Petronas davanti a tutti a metà giornata[TEMPI] : Quartararo ritrova il sorriso: è lui il più veloce a metà giornata ai Test di Jerez de la Frontera Dopo lo spettacolo del Gp di Jerez de la Frontera, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti della MotoGp non hanno avuto molto tempo per riposarsi: giusto il minimo indispensabile per ricaricare le pile per tornare in sella alle loro moto per un’intensa giornata di lavoro in pista, sempre in Spagna. Sono infatti in corso i Test di ...

MotoGp - Marquez scalza Dovizioso e torna in testa : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Jerez : Grazie al successo ottenuto a Jerez, il pilota della Honda torna in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Rins Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Jerez, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. AFP/LaPresse Il campione del mondo, scattato dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi. Salgono sul ...

MotoGp - GP di Spagna. La caduta di Abraham e Smith a Jerez : i piloti stanno bene. VIDEO : Bandiera rossa a due minuti dal termine delle seconde prove libere del Gran Premio di Spagna. Karel Abraham e Bradley Smith sono scivolati alla curva 5 , uno dopo l'altro, quasi contemporaneamente. Ad ...

MotoGp – Dall’Igna tra obiettivi e modestia - il general manager Ducati fiero del lavoro di squadra dei suoi piloti : “questo è veramente un team” : Gigi Dall’Igna tra modestia e gioco di squadra: le parole del general manager Ducati alla vigilia del Gp di Jerez de la Frontera Un periodo roseo per il team Ducati che sta dominando sia in Superbike che MotoGp con Bautista e Dovizioso leader delle rispettive classifiche piloti. Soddisfatto, ma sempre con i piedi per terra, Gigi Dall’Igna non si è voluto sbilanciare troppo: “il mio contributo è stato importante ma la ...