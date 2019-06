Mondiale U20 | l’Italia in finale quotata a 2 | 45

VIDEO/ Italia Mali U20 - 4-2 - : highlights e gol - azzurri alle semifinali del Mondiale : VIDEO Italia Mali U20, 4-2,: highlights e gol della partita valida per i quarti di finale dei Mondiali. azzurrini in semifinale contro l'Ucraina.

Mondiale U20 – Italia in semifinale! Poker degli azzurrini ad un indomito Mali : Pinamonti firma una doppietta : L’Italia raggiunge la semifinale del Mondiale Under 20. I ragazzi di coach Nicolato superano 4-2 il Mali, capace di rimontare per due volte da situazione di svantaggio: Pinamonti decide la sfida con una doppietta Continua il sogno dell’Italia nel Mondiale Under 20! Gli azzurri trionfano nella sfida dei quarti di finale contro i pari età del Mali, squadra molto fisica e assolutamente da non sottovalutare dopo il successo sulla quotatissima ...

Mondiale U20 – Italia super - Ecuador ko 1-0 : gli azzurri volano agli ottavi : Mondiale U20 di calcio: l’Italia si impone sull’Ecuador 1-0 e vola agli ottavi di finale L’Italia si impone 1-0 sull’Ecuador nella seconda sfida del Mondiale Under 20 dopo il successo nella gara inaugurale con il Messico e si qualifica per gli ottavi di finale della competizione. Gli azzurrini di Nicolato hanno raggiunto il successo grazie al gol di Pinamonti al 15′ del primo tempo. L’Ecuador è poi ...

Mondiale U20 – Successo all’esordio per l’Italia : Frattesi e Ranieri piegano il Messico : Esordio con vittoria per l’Italia ai Mondiali U20: la formazione di Paolo Nicolato batte il Messico 1-2 grazie ai gol di Frattesi e Ranieri “Chi ben comincia è a metà dell’opera”, si dice: chissà se il detto è valido anche in Polonia. l’Italia U20 vince la sua prima partita del girone ai Mondiali U20, battendo il Messico per 1-2. Allo stadio di Gdynia, gli azzurri di Paolo Nicolato hanno subito dimostrato di poter dire la loro all’interno ...