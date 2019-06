Mondiale Offshore Ukopra 2019 | Tommy One trionfa all’esordio

sportfair

(Di lunedì 10 giugno 2019), successoperOne Grande esordio nel CampionatoperOne. L’imbarcazione di Maurizio Schepici e Federico Montanari, unico team italiano tra i trentatré al via, si è imposta sul circuito da 140 miglia del Canale della Manica a Poole (Inghilterra) con un vantaggio superiore ai 15 minuti su Pippa di Andy Smith, che ha concluso al secondo posto. Terzo gradino del podio per Bubbles di Richard Carlton.One guida quindi la classifica parziale del Campionato, in attesa della seconda tappa in programma il prossimo 6 luglio a Guernsey. L'articoloOneall’esordio SPORTFAIR.

