Mondiale femminile | è boom di ascolti per la Nazionale italiana

Mondiale femminile - google dedica nuovi doodle alla competizione [FOTO] : 1/5 ...

Mondiale femminile - Italia in corsa per la vittoria : la quota si dimezza : Mondiale femminile – Tutti pazzi per il Mondiale femminile a maggior ragione dopo la vittoria dell’Italia all’esordio, le azzurre hanno superato la più quotata Australia nella prima partita del Gruppo C, prestazione incoraggiante per le ragazze di Milena Bertolini che adesso apre scenari importanti. Anche i bookmaker hanno rivalutato l’Italia, nella scommessa su chi vincerà il girone le azzurre hanno scavalcato ...

Mondiale femminile - chi è Barbara Bonansea : i retroscena sulla carriera - la Juventus e l’amore per Cristiano Ronaldo : Mondiale femminile – “Ho grandi speranze per l’Italia, ma penso che in fondo le favorite siano Inghilterra, Francia e Stati Uniti”. Lunga intervista di Barbara Bonansea, calciatrice della Juventus protagonista della doppietta all’esordio Mondiale della nazionale italiana ai mondiali in Francia, a ‘Undici’. “Mio padre mi portava con lui a ogni singolo allenamento di mio fratello maggiore, e a ...

Mondiale femminile : il coraggio di Rapinoe - campionessa gay in contrasto con Trump : Il Mondiale Femminile è iniziato già da qualche giorno e, tra le favorite alla vittoria finale, ci sono gli Stati Uniti. Testimonial della squadra a stelle e strisce è Megan Rapinoe, uno dei quattro co-capitani degli americani. La 33enne centrocampista non è una qualunque, ma ha fatto spesso parlare di sé anche per comportamenti extra campo. Motivo? Il suo grande coraggio, come dimostra quanto accadde nel 2012. Fece infatti scalpore il ...

Mondiale femminile - Gravina : “Ragazze straordinarie - è in atto una rivoluzione culturale” : Anche Gravina è entusiasta del successo all’esordio dell’Italia Femminile ai Mondiali di Francia. Il numero uno della FIGC gongola ed esalta le ragazze azzurre. Ecco le sue parole ai microfoni di RTL 102.5. “Questo è il calcio che noi amiamo, quello che dobbiamo rilanciare, quello che dobbiamo far riscoprire perché credo che il calcio vissuto così riveli tutte le sue splendide dimensioni. Queste ragazze ieri sono state ...

Mondiale femminile - 8 figurine extra per la Nazionale italiana [FOTO] : 1/24 ...

Mondiale femminile - il Ct dell’Italia Bertolini si gode il momento e svela : “Mi ispiro a quattro allenatori…” : Vittoria alla prima, all’ultimo istante, in rimonta. Esordio da sogno per l’Italia Femminile ai Mondiali di Francia, battuta l’Australia per 2-1 nel segno di Bonansea. E’ dolce il giorno dopo per il Ct Milena Bertolini, che ha parlato della sua squadra ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Ecco le sue parole. “E’ stata una partita molto dura, l’Australia è una squadra molto ...

Giamaica-Italia - streaming e tv : dove vedere il Mondiale femminile : dove vedere Giamaica – Italia streaming e tv, Mondiale femminile Giamaica Italia streaming| Giamaica – Italia si giocherà venerdì 14 giugno alle ore 18.00. Le azzurre, galvanizzate dalla grande vittoria con l’Australia per 2-1, si preparano ad affrontare la Giamaica, travolta per 3-0 dal Brasile. Sarà una sfida da non sottovalutare, ma con una vittoria saremmo matematicamente agli ottavi. Diamoci da fare!!! Giamaica ...

La rassegna stampa di lunedì 10 giugno – Mondiale femminile e calciomercato in primo piano sulle prime pagine sportive [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Mondiale femminile - l’Inghilterra inizia con tre punti : reazione tardiva dalla Scozia [FOTO] : 1/38 AFP/LaPresse ...

Mondiale femminile - tutti pazzi dell’Italia : i messaggi di Raggi - Casellati - Fontana e Meloni : Mondiale femminile – “Forza Azzurre! Sono molto orgogliosa delle ragazze della nostra Nazionale di calcio femminile per la qualificazione alla fase finale dei Mondiali. Questo per noi rappresenta motivo d’orgoglio. Queste ragazze rappresentano un modello da seguire, lo sport che arriva ad altissimi livelli”. E’ il messaggio della sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Facebook dopo la vittoria ...

Mondiale femminile - è grande spettacolo : i doodle dedicati alla competizione [FOTO] : 1/5 ...

Mondiale femminile - Brasile-Giamaica 3-0 : tripletta di Cristiane [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Mondiale femminile : vittoria all'esordio dell'Italia guidata dalla doppietta di Bonansea : A Valenciennes è ripartita alla grande l'avventura delle italiane nei Mondiali di calcio vent'anni dopo l'ultima volta risalente al 1999. Si tratta della terza partecipazione italiana dall'esordio del 1991....Continua a leggere