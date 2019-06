Mondiale femminile | Argentina-Giappone 0-0 | primo storico punto per le sudamericane

LIVE Argentina-Giappone 0-0 calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : arriva il primo storico punto ad un Mondiale per l’Argentina! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:58 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:57 E’ arrivato il primo storico punto ad un Mondiale per l’Argentina, che ha meritato questo risultato. Il secondo tempo ha visto una reazione del Giappone, che ha mantenuto il pallino del gioco per tutti e i secondi 45′, basti vedere il dato relativo al possesso ...

Mondiale femminile - la mamma di Barbara Bonansea : “Era al settimo cielo. La chiamo Barbie - non è fidanzata” : Su Rai Radio1, Diletta Giletta, mamma della bomber della Barbara Bonansea, commenta la splendida doppietta di sua figlia all’esordio nel Mondiale femminile contro l’Australia: “Dopo la partita era al settimo cielo, era entusiasta”. Sua figlia è fidanzata? “No – risponde -, ma so che si sono lasciati da poco. Ora faccia il suo Mondiale tranquilla e poi penserà al ragazzo”. Mondiale femminile, chi è ...

Mondiale femminile - Roberto Salerno : “Bonansea ha fatto il miracolo” : “Hanno vinto solo una partita, ora vediamo le altre. C’è andata bene perché sull’1-0 l’Australia poteva farci il secondo e anche il terzo. Per fortuna Bonansea ha fatto il miracolo e sono riuscite a ribaltare il risultato”. Il presidente del Torino calcio femminile, Roberto Salerno, commenta così, all’Adnkronos, la vittoria dell’Italia all’esordio contro l’Australia. “Bonansea ha ...

Mondiale femminile - Tavecchio : “secondo tempo formidabile” : “Il processo di evoluzione del nostro calcio femminile parte da quando si deliberò di dare la possibilità alle società di calcio professionistiche di avere una squadra femminile. Da li’ parte la vera riscossa delle ragazze, la ribalta diventa piu’ importante, i nomi delle squadre danno prestigio. Da li’ nasce tutto: settori giovanili, centri federali. Credo sia stata un’ottima intuizione quando nel 2015 ...

Mondiale femminile - Morace : “non è stata una vittoria casuale” : “Ieri ho visto una grande prova da parte delle ragazze, sono state fantastiche. Non è stata una vittoria casuale, abbiamo giocato alla pari contro l’Australia che è sesta nel ranking Fifa e abbiamo ottenuto un successo meritato grazie a una indiscutibile superiorità tecnica e tattica malgrado le ‘Aussie’ fossero più forti a livello fisico”. Sono le dichiarazioni della bandiera del calcio femminile italiano, ...

Mondiale femminile - Andressa Alves Da Silva : l’attaccante che trascina il Brasile : Mondiale femminile – Nel pomeriggio di ieri è cominciato il Mondiale per il Brasile, che alle 15:30 è sceso in campo contro la Giamaica. Tra le fila della squadra allenata da mister Vadão un posto da titolare per l’assistita d’eccellenza della Sport Man, Andressa Alves Da Silva. L’attaccante posizionata sulla fascia destra ha dato il suo contributo alla vittoria delle verdeoro contro le Raggaegirl che comunque ...

Mondiale femminile - Giorgetti : “lo sport riesce ad unire tutto il Paese” : “Lo sport ha questo tipo di vantaggio: riesce a unire tutto il Paese, la politica e non solo. Adesso entusiasmo ma piedi per terra perché la competizione è lunga. Ma credo che loro sappiano bene cosa fare”. Sono le dichiarazioni del sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, commentando la vittoria della Nazionale femminile contro l’Australia ai Mondiali, dichiarazioni rilasciate a margine di un evento ...

Mondiale femminile : è boom di ascolti per la Nazionale italiana : Mondiale femminile – Grandi ascolti per il Mondiale femminile, la partita dell’Italia è stata seguitissima e per le prossime partite si annunciano nuovi record. Il match in diretta su Rai2 ha sfiorato i 3 milioni di telespettatori (2 milioni 826mila spettatori e il 18.5% di share). In particolare sono stati 3 milioni 93mila (20.4 di share) i telespettatori che hanno seguito il secondo tempo dell’incontro, grande seguito ...

Mondiale femminile - google dedica nuovi doodle alla competizione [FOTO] : 1/5 ...

Mondiale femminile - Italia in corsa per la vittoria : la quota si dimezza : Mondiale femminile – Tutti pazzi per il Mondiale femminile a maggior ragione dopo la vittoria dell’Italia all’esordio, le azzurre hanno superato la più quotata Australia nella prima partita del Gruppo C, prestazione incoraggiante per le ragazze di Milena Bertolini che adesso apre scenari importanti. Anche i bookmaker hanno rivalutato l’Italia, nella scommessa su chi vincerà il girone le azzurre hanno scavalcato ...

Mondiale femminile - chi è Barbara Bonansea : i retroscena sulla carriera - la Juventus e l’amore per Cristiano Ronaldo : Mondiale femminile – “Ho grandi speranze per l’Italia, ma penso che in fondo le favorite siano Inghilterra, Francia e Stati Uniti”. Lunga intervista di Barbara Bonansea, calciatrice della Juventus protagonista della doppietta all’esordio Mondiale della nazionale italiana ai mondiali in Francia, a ‘Undici’. “Mio padre mi portava con lui a ogni singolo allenamento di mio fratello maggiore, e a ...

Mondiale femminile : il coraggio di Rapinoe - campionessa gay in contrasto con Trump : Il Mondiale Femminile è iniziato già da qualche giorno e, tra le favorite alla vittoria finale, ci sono gli Stati Uniti. Testimonial della squadra a stelle e strisce è Megan Rapinoe, uno dei quattro co-capitani degli americani. La 33enne centrocampista non è una qualunque, ma ha fatto spesso parlare di sé anche per comportamenti extra campo. Motivo? Il suo grande coraggio, come dimostra quanto accadde nel 2012. Fece infatti scalpore il ...

Mondiale femminile - Gravina : “Ragazze straordinarie - è in atto una rivoluzione culturale” : Anche Gravina è entusiasta del successo all’esordio dell’Italia Femminile ai Mondiali di Francia. Il numero uno della FIGC gongola ed esalta le ragazze azzurre. Ecco le sue parole ai microfoni di RTL 102.5. “Questo è il calcio che noi amiamo, quello che dobbiamo rilanciare, quello che dobbiamo far riscoprire perché credo che il calcio vissuto così riveli tutte le sue splendide dimensioni. Queste ragazze ieri sono state ...

Mondiale femminile - 8 figurine extra per la Nazionale italiana [FOTO] : 1/24 ...