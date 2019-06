Mille Miglia | la corsa più bella del mondo

Motori – Mille Miglia 2019 - trionfo Alfa Romeo : le storiche italiane stravincono [FOTO] : Dopo 1.794,07 chilometri va in archivio una Mille Miglia che ha mostrato, ancora una volta, l’indissolubile legame con il marchio Alfa Romeo Giovanni Moceri e Daniele Bonetti del Team Alfa Romeo si aggiudicano la Mille Miglia 2019. Il duo a bordo di una Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928 – di proprietà del Museo Alfa Romeo di Arese – ha conquistato così la trentasettesima rievocazione storica, totalizzando 74752 punti. Moceri, medico ...

La Mille Miglia è più forte di ogni intemperia : Nomi come Giovanni Moceri, Andrea Vesco o Juan Tonconogy potrebbero dirvi poco. Sono invece grandi piloti. A differenza di Hamilton e Vettel non battagliano sulla velocità. Il loro obiettivo è essere regolari. Non devono essere troppo bruschi o eccessivamente prudenti. Sanno che un certo numero di k

Motori – Federica Masolin - dalla F1 alla Mille Miglia : la bellissima giornalista sportiva è spericolata sotto la pioggia [FOTO] : Rush finale per la Mille Miglia 2019. L’ultima tappa, da Bologna verso Brescia, vede protagonista anche la bellissima giornalista sportiva Federica Masolin La pioggia ha salutato le vetture della Mille Miglia 2019, in partenza alle 7:00 da Bologna in direzione di Brescia, è iniziato così il giorno decisivo, quello della quarta e ultima tappa. Dopo l’ultimo pranzo al Palazzo Ducale di Parma, le vetture hanno ripreso la gara in ...

Motori – Mille Miglia : le Alfa Romeo più belle di tutti i tempi fanno tappa a Roma [FOTO] : Ieri la carovana della Mille Miglia ha disceso lo Stivale, da Milano Marittima a Roma, per il giro di boa della 37° rievocazione Prima ancora che un sole velato possa sorgere sull’Adriatico, la carovana si rimette in marcia. Il clima è mite e la stanchezza ancora non ha preso posto in auto: le condizioni ideali per raggiungere Roma, il giro di boa della Mille Miglia. Uno sguardo al road book ricorda che i chilometri non sono troppi, ...

Motori – Giro di Boa per la Mille Miglia 2019 - la particolare tappa nella Capitale : le strade di Roma sono diverse da tutte le altre [FOTO] : Si è aperta stamane all’alba la terza tappa della Mille Miglia 2019: le vetture della Freccia Rossa hanno lasciato Roma alle ore 6:30 alla volta di Bologna Ieri, al termine della giornata, la classifica provvisoria della Mille Miglia 2019 segnava questi piazzamenti: in cima alla graduatoria Andrea Vesco – Andrea Guerini (Team Villa Trasqua), con una Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929; al secondo posto il duo Giovanni Moceri e Daniele ...

Mille Miglia - La Freccia Rossa arriva a Roma : La seconda giornata della Mille Miglia ha preso il via questa mattina, con la partenza delle vetture da Cervia - Milano Marittima alle 6.15 alla volta di Roma, dove la prima auto è attesa in serata alle 20.30 per la consueta passerella di fine tappa in via Veneto.Il percorso di oggi. Prima di arrivare nella capitale da via Salaria, le auto storiche avranno già toccato in questa seconda giornata della Mille Miglia 2019 le località di Cesenatico e ...

Motori – Mille Miglia 2019 : due italiane in testa alla classifica del secondo giorno : secondo giorno per la storica Mille Miglia. In testa alla classifica due italiane che, al tramonto, sono attese a Roma, esattamente alle 20:30, per la suggestiva passerella in Via Veneto giorno due per la Mille Miglia 2019, con la partenza all’alba da Cervia-Milano Marittima, città adriatica in cui si è conclusa nella serata di ieri la tappa d’esordio. In testa alla classifica, al momento, con 13833 punti, il duo composto da ...

Incidente alla Mille Miglia : distrutte due Ferrari - ferita una donna : Lo schianto è avvenuto nei pressi di Senigallia, in provincia di Ancona. Una donna è rimasta ferita, mentre le due supercar...

Motori – Che disastro alla Mille Miglia! Incidente tra Ferrari : due esemplari del Cavallino da buttare - ferita una donna [FOTO] : Brutto scontro tra due Ferrari questa mattina alla Mille Miglia 2019. Una donna lievemente ferita, gravi danni invece per le supercar Un brutto episodio rischia di rovinare il clima della “Corsa più bella del mondo“. E’ successo questa mattina, mentre la carovana della Mille Miglia 2019 viaggiava in direzione Senigallia (Ancona), due Ferrari si sono scontrare per causa ancora in corso di accertamento. Non ancora chiare, ...

Volkswagen anima la Mille Miglia 2019 con due Maggiolini speciali : Due Maggiolini d’epoca al via della corsa storica che attraversa l’Italia per 1.600 km. In estate si chiuderà l'epoca del...

Incidente tra due Ferrari alla Mille Miglia! Auto distrutte nel campo - ferita una donna : Spettacolare Incidente stradale alla Mille Miglia nella provincia di Ancona. A scontrarsi due Ferrari, entrambe finite nel prato a bordo strada dopo lo schianto. Ancora da accertare con esattezza la dinamica del sinistro, che fortunatamente non avrebbe provocato feriti gravi. Una donna è stata portata per accertamenti in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, le due lussuose Auto procedevano a velocità sostenuta quando, per cause ancora ...

Alfa Romeo Giulia - Per la Mille Miglia la Quadrifoglio è anche Ocra : Per celebrare il proprio legame con la Mille Miglia, l'Alfa Romeo ha svelato a Brescia una nuova livrea celebrativa della Giulia Quadrifoglio. L'esemplare esposto alla partenza della Freccia Rossa è caratterizzato da una finitura Ocra ispirata a una particolare colorazione che caratterizzò alcuni esemplari della Giulia originale negli anni sessanta e settanta.Con Giovinazzi. La livrea, presentata alla presenza di Antonio Giovinazzi, pilota del ...