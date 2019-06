Milano | spara al figlio 13enne della compagna durante una lite | in arresto guardia giurata

Un vigilante ha inseguito il figlio della convivente per le strade di Milano e gli ha sparato : Ha sparato al figlio della compagna ieri sera, intorno alle 23, dopo un inseguimento con la divisa da vigilante indosso e la pistola in pugno per le vie di Milano. Angelo Di Matteo, 45 anni, e' stato fermato dai carabinieri in via Giacosa, periferia nord est della citta'. Alla vista dei militari, ha puntato la pistola contro di loro, ma l'arma si è inceppata, poi si è accasciato a terra lasciandosi ammanettare. La vittima, 14 anni a ...

Milano - spara al figlio 13enne della compagna dopo un litigio : arrestata guardia giurata : Attimi di panico in strada a Milano domenica sera: un uomo in divisa ha inseguito un ragazzo fino a sparargli un colpo di pistola che lo ha ferito tra il braccio e il fianco destro. L’episodio è accaduto verso le 22:40 in via Marco Aurelio ad angolo con via Pietro Crespi, nella zona confinante con il Parco Trotter, a due passi da viale Monza. Il fuggitivo non aveva compiuto alcun crimine, ma solo l’imprudenza di aver voluto difendere la madre ...

Il giallo della sparatoria di Milano : si indaga sui contatti di Anghinelli con la malavita e la Curva del Milan : Anghinelli, scrive il Corriere , ha una reputazione riconosciuta anche tra alcuni personaggi a cavallo tra mondo ultrà e delinquenza organizzata . È amico di uno dei boss della Curva Sud proprio ...

Sveglia - Milano : la mafia spara (e tu - come al solito - fai finta di non vedere) : La settimana del Fuorisalone di Milano si è arricchita ieri di un "evento" fuori programma: due persone, in pieno giorno e a pochi passi dal centro, hanno sparato in faccia a un uomo con precedenti per questioni di droga. L'opinione pubblica è rimasta di stucco: eppure, a ben guardare, non si tratta esattamente di una performance a sorpresa. Bastava leggere una qualsiasi dichiarazioni degli ultimi 5 anni di Ilda Boccassini per ...

Milano : gli sparano in testa durante un agguato - ora lotta tra la vita e la morte : Momenti di panico quelli di questa mattina, intorno alle 8, in via Cadore a Milano, a qualche minuto dal centro. Un episodio che assume i connotati della spedizione punitiva, quello che ha visto coinvolto il 46enne Enzo Anghinelli, affiancato da due sicari in scooter e raggiunto da due proiettili alla testa, e che adesso lotta tra la vita e la morte. La frenesia mattutina di via Cadore, in piena Porta Romana, è stata spezzata dal rumore sordo di ...

Milano - sparatoria in via Cadore : agguato al grossista della cocaina. Chi è la vittima : Enzo Anghinelli : Un uomo di 46 anni a bordo di un’auto ferma al semaforo di via Cadore è stato raggiunto da almeno sei colpi di pistola partiti da uno scooter con due persone in sella, poco prima delle 8. La vittima, in gravi condizioni, ha precedenti per spaccio di droga

Agguato in centro a Milano - i testimoni : “Si sono avvicinati con una moto e hanno sparato - lui era ancora vivo” : “Si sono avvicinati con una moto e hanno sparato, quando i soccorsi sono arrivati lui era ancora vivo“. È una delle testimonianze raccolte questa mattina tra passanti e testimoni che erano in via Cadore, a Milano, quando sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro un 46enne seduto in auto. Enzo Anghinelli era stato fermato nel 2007 con due chili di cocaina, nel ’98 era sfuggito all’Agguato di un killer. L'articolo ...

