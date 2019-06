Milan | settimana cruciale | da Giampaolo al direttore sportivo fino al Tas DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Si entra in unaper il: dall’allenatore al, passando per Boban e la decisione del Tas. Il primo nodo è quello relativo all’allenatore che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà Marco. Oggi è previsto il colloquio decisivo tra l’attuale tecnico della Sampdoria e il presidente blucerchiato Massimo Ferrero che libererà. Sul fronte mercato piste calde Andersen e Praet sui quali, però, è forte la concorrenza dell’Arsenal. Per il ruolo diil primo nome era quello di Igli Tare che, però, appare destinato a rimanere alla Lazio. Ecco spuntare, allora una new entry: Frederic Massara. Il ds che ha appena concluso il rapporto con la Roma è stato accostato anche alla Fiorentina. Massara sarebbe favorito dal fatto di saper lavorare con i giovani, essendo un ottimo talent scout. La seconda ...

