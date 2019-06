Milan | Maldini ha scelto il profilo del nuovo direttore sportivo | arriva dalla Capitale

Igli Tare apre al Milan : "Il futuro? Tutto è possibile". Paolo Maldini in pressing : Non sono più soltanto voci. Già, ora una sostanziale conferma arriva dal diretto interessato, Igli Tari, che apre al Milan che lo cerca con insistenza per il ruolo di ds. "Io sono in un grande club e la Lazio è un ambiente familiare. Questo è un fattore molto importante per ottenere dei risultati po

Milan - Kakà pronto al ritorno : “seguirò le orme di Maldini. Gattuso? Grande lavoro - ha trasmesso dei valori” : Ricardo Kakà pronto a ritornare al Milan nel prossimo futuro con un ruolo dirigenziale: l’ex fantasista elogia la figura di Maldini e il lavoro fatto da Gattuso Dopo le dimissioni di Gattuso e l’addio di Leonardo, il Milan si trova a dover rimpiazzare due figure chiave per l’assetto societario. I rossoneri vengono da un finale di stagione amaro, nel quale per un solo punto hanno mancato l’accesso alla Champions ...

Il Milan riparte da Boban : Maldini sceglie il croato per la gestione calcistica e politica del club [DETTAGLI] : Boban potrebbe tornare al Milan, questa volta in veste di dirigente. Decisiva la volontà di Maldini ed Elliott che puntano forte sul croato per la rinascita rossonera. L’ex calciatore era stato scelto da Infantino come consigliere della Fifa. Ora il suo compito, a quanto dice la Gazzetta dello Sport, sarà quello di avere la gestione calcistica e politica del Milan. Boban è stato decisivo nelle ultime mosse della Fifa: il Var, il ...

Milan - Maldini ‘si sceglie’ lo staff : Tare e Boban gli uomini individuati per affiancarlo : Nonostante il sì ufficiale non sia ancora arrivato, Maldini lavora per costruirsi lo staff dirigenziale che lo affiancherà nella prossima stagione Il sì ufficiale circa la sua permanenza al Milan non è ancora arrivato, ma Paolo Maldini si è già messo al lavoro per costruire il proprio staff dirigenziale. Fabio Ferrari/LaPresse L’ex storico capitano rossonero ha messo nel mirino Zvonimir Boban e Igli Tare, profili scelti personalmente ...

Milan - si attende il sì di Paolo Maldini : intanto prende quota una clamorosa ipotesi dirigenziale : Al fianco di Paolo Maldini potrebbe lavorare Zvonimir Boban, è lui l’ultima idea dell’amministratore delegato Gazidis La rivoluzione dirigenziale in casa Milan non si è ancora completata, si attende il sì di Paolo Maldini per proseguire con gli altri profili individuati da Ivan Gazidis. Fabio Ferrari/LaPresse L’ultimo nome finito nella lista dell’amministratore delegato rossonero è quello di Zvonimir Boban, ...

Milan - Maldini pronto ad accettare l’offerta di Gazidis : “da parte mia c’è grande disponibilità” : Il dirigente rossonero dovrebbe rimanere anche l’anno prossimo, occupando il ruolo che fu di Leonardo prima del suo addio “Da parte mia c’è grande disponibilità. Ottimista che accetti? Assolutamente sì, le sensazioni sono positive. Ne stiamo parlando ma non è il momento di discuterne fuori“. Spada/LaPresse Sono le parole di Paolo Maldini, intercettato dai cronisti fuori da Casa Milan, dove sta discutendo con ...

Milan - Maldini : «Sensazioni positive - sono ottimista» : Paolo Maldini è stato intercettato all’uscita da Casa Milan dai cronisti presenti. L’ex capitano rossonero ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Le sensazioni sono sempre positive, sono qui in sede. Da parte mia c’è grande disponibilità, sono sempre ottimista. Non è il momento di parlarne fuori però, stiamo parlando con la società». Questa è stata una […] L'articolo Milan, Maldini: «Sensazioni positive, sono ottimista» è ...

Milan - Paolo Maldini accetta il ruolo di dt : quali condizioni strappa : Ora è ufficiale, Paolo Maldini ha deciso: sarà lui il nuovo direttore tecnico del Milan, ruolo lasciato libero da Leonardo e per il quale Ivan Gazidis ha subito chiamato la bandiera rossonera. Maldini ha sciolto le riserve dopo qualche giorno di riflessione: voleva autonomia decisionale, più budget

Milan - Maldini ha deciso di restare : il primo compito sarà quello di scegliere il nuovo allenatore : L’ex capitano rossonero ha deciso di accettare la proposta di Gazidis, andando a ricoprire il ruolo di direttore tecnico appartenuto a Leonardo fino a qualche settimana fa Paolo Maldini pare abbia accettato la proposta del Milan, rimanendo nell’organigramma rossonero nel nuovo ruolo di direttore tecnico, appartenuto a Leonardo fino a qualche giorno fa. Spada/LaPresse Dopo alcuni giorni di valutazioni, lo storico ex capitano ...

Milan - con Maldini arriva la svolta : cosa cambia nell’assetto societario e sul mercato : Paolo Maldini è pronto a dire sì all’offerta per diventare direttore tecnico del Milan. Con lui arriveranno importanti cambiamenti nell’assetto societario. L’ex capitano rossonero andrà a prendere il posto di Leonardo, mentre un paio saranno i suoi più stretti collaboratori. Maldini sarà leader e punto di riferimento per la nuova squadra e avrà al suo fianco Geoffrey Moncada come responsabile degli scout. Ci sarà a ...

Milan - le condizioni di Maldini : dal budget allo staff : Ruolo Maldini Milan – Settimana a dir poco complicata in casa Milan, dove gli addii di Leonardo e Maldini hanno dato alla società ulteriore lavoro da fare. Tra le prime situazioni da risolvere c’è quella legata al futuro di Paolo Maldini. Entro questo weekend si capirà se l’ex capitano rossonero continuerà a lavorare con il […] L'articolo Milan, le condizioni di Maldini: dal budget allo staff è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Milan - ore di attesa per la risposta di Maldini : la fumata bianca però appare al momento lontana : L’amministratore delegato Gazidis attende la risposta di Maldini circa la proposta presentatagli qualche giorno fa, ma le sensazioni non sono positive Definiti gli addii di Leonardo e Gennaro Gattuso, il Milan ha già iniziato la riorganizzazione del board dirigenziale, partendo dalla figura di Paolo Maldini. Lapresse Ivan Gazidis ha intenzione di tenere l’ex capitano rossonero in società, affidandogli quello che, fino a qualche ...

Milan - Maldini detta le condizioni per dire sì al ruolo da dt : budget - staff e autonomia” : L’ex capitano del Milan, Paolo Maldini, ha chiarito quali sono i punti chiave per accettare il ruolo di direttore tecnico del club rossonero. Il Milan aspetta una risposta entro il fine settimana ma importanti novità ci potrebbero essere già nella giornata odierna. Maldini avrebbe richiesto alla società garanzie sul budget da poter utilizzare per il mercato, vorrebbe scegliere personalmente il suo staff (si parla di Costacurta, Moncada e ...