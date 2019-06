Migranti | con meno fondi è crisi per l' accoglienza | Salvini ' Non lo facevano per bontà?'

Migranti : minacce a Patronaggio - 'Se continui con gli sbarchi passiamo ai fatti' : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - "Questo è un avvertimento, la prossima volta, se continuerai a fare sbarcare gli immigrati, passiamo ai fatti. Contro di te e ai tuoi 3 figli". Ecco il contenuto della lettera di minacce contenente un proiettile arrivato sulla scrivania del Procuratore di Agrigento Lui

Migranti - minacce a procuratore Agrigento Patronaggio : “Se continui con sbarchi passiamo ai fatti” : Un proiettile è stato recapitato al procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. Il proiettile si trovava all'interno di una busta contenente minacce di morte a Patronaggio con riferimenti a questioni riguardanti l'immigrazione: "Questo è un avvertimento. La prossima volta, se continuerai a far sbarcare gli immigrati, passiamo ai fatti. Contro di te a ai tuoi tre figli".Continua a leggere

Migranti - un altro barcone al largo di Malta. L'Ong : ?"Sono in 100 - fateli sbarcare" : Giovanna Stella La Ong Alarm Phone ha comuncato tramite i suoi account social che in zona Sar di Malta c'è un barcone con a bordo circa 100 Migranti Mentre il Papa proprio oggi dice che l'Europa "apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni che non risparmiano nemmeno i bambini", ma li chiude ai Migranti, con tanto di risposta di Matteo Salvini ("L'esortazione del ...

Migranti : Alarm Phone - barca con 100 in pericolo in zona Sar Malta : Ci sarebbe "un'altra barca in pericolo" nella zona Sar maltese. A raccogliere la segnalazione è stata Alarm Phone, secondo cui "ci sono circa 100 persone a bordo che dicono di essere in mare già da 3 giorni. Abbiamo informato RCC Malta"

Migranti - sbarchi continui : sono oltre 300 da fine maggio : Valentina Raffa Un barchino con 38 persone scortato a Lampedusa da Finanza e Guardia costiera. In 40 giorni più di 1.100 Bel tempo e sbarchi sono da sempre un binomio indissolubile e, se è vero che i numeri degli approdi sulle coste italiane sono in calo, lo è altrettanto il fatto che in questi giorni di caldo si registrano diversi sbarchi. Non solo quelli ufficiali, come quello di 62 immigrati che è avvenuto nei giorni scorsi a ...

Migranti - il racconto di Sijur : “8mila dollari e scalo a Istanbul : così l”italiano’ Goodluck porta gente dal Bangladesh in Italia” : La tratta dei Migranti bengalesi e l’Italia connection: dalla Libia, via mare, fino alle nostre coste. ‘Pacchetti di viaggio’, da origine a destinazione, una gestione familiare con interessi nel Belpaese dietro il malaffare della tratta di esseri umani. Con qualche intoppo di troppo però: “Abbiamo pagato 6mila dollari per arrivare da Dakka (la capitale del Bangladesh, ndr) fino a Tripoli, per poi essere ceduti ai trafficanti che ci ...

Mar Jonio - intercettato veliero con 53 Migranti salpato dalla Turchia : L'imbarcazione, un monoalbero di 15 metri, è stato individuato e intercettato dalla Guardia di Finanza. Fermato i due skipper di origine ucraina

Trapani - i Migranti assolti per legittima difesa fanno storia. E l’accordo con la Libia non vale più : Altro che tabaccaio che spara al ladro per evitare che gli rubi qualcosa. Tutti i migranti in fuga dalla Libia potrebbero legittimamente ribellarsi, per legittima difesa, agli equipaggi che cercano di riportarli nelle mani della Guardia Costiera libica. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza del giudice Piero Grillo che manda assolti dopo dieci mesi di carcere i due migranti, uno sudanese e uno ghanese, accusati di una serie di reati; ma, ...

Migranti - sbarco a Pozzallo : presi due scafisti/ I racconti 'eravamo certi di morire' : Pozzallo, sbarco di 62 Migranti avvenuto nella giornata di ieri: le autorità hanno individuato i due presunti scafisti di 16 e 21 anni

Migranti - Messico si accorda con gli Usa : schiererà 6mila soldati al confine sud - in cambio Trump non metterà dazi : Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Messico per ridurre il flusso di Migranti provenienti dal Sud America. Giovedì il presidente statunitense aveva minacciato che avrebbe imposto pesanti dazi commerciali sui beni messicani se non si fosse arrivati a un consenso. Il Messico si è impegnato a fare tre cose: schierare seimila soldati al confine meridionale con il Guatemala per bloccare i Migranti diretti verso gli Stati ...

Raggiunto l’accordo con il Messico - l’annuncio di Trump : “Niente dazi - più controlli sui Migranti” : Niente dazi Usa sull’export del Messico. I due Paesi hanno Raggiunto un’intesa dopo tre giorni di negoziati. l’annuncio è stato dato via Twitter da Donald Trump, poche ore dopo il suo rientro dal lungo viaggio europeo....