Microsoft presenta il secondo Xbox Elite Controller E3 2019

E3 2019 : presentato Microsoft Flight Simulator : Con grande stupore del pubblico, Microsoft ha approfittato di questo E3 2019 per tirare fuori un altro coniglio dal suo cappello, ovvero Microsoft Flight Simulator .Come i giocatori di vecchia data sapranno, Microsoft Flight Simulator è una famosa serie di Simulator i dedicati all'aeronautica che consente al giocatore di salire a bordo dei più svariati modelli di aerei, inclusi alcuni modelli militari. Il gioco non è però di stampo arcade (pensate ...

Microsoft vola a E3 2019 - conferenza di due ore per presentare nuova Xbox e tanti giochi? : L'E3 2019 è ormai alle porte. O ancora meglio, finalmente, considerando che si tratta della fiera videoludica più prestigiosa ed importante dell'anno, attesa con impazienza tanto dagli addetti ai lavori quanto dai semplici appassionati. La kermesse dall'animo geek, al via ufficialmente l'11 giugno in quel di Los Angeles, permetterà ai principali attori dell'industria - Sony, per la prima volta, auto-esclusa - di presentare i titoli in arrivo nei ...