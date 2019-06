Microsoft annuncia Xbox Scarlett e una montagna di videogiochi all’E3 di Los Angeles

Xbox trionfa a E3 2019 : tutte le novità e i giochi annunciati da Microsoft : Il marchio Xbox è riuscito certamente a brillare in occasione dell'E3 2019. Merito della conclamata assenza di Sony tra le luci e i colori della fiera losangelina, ma anche e soprattutto di una conferenza piuttosto solida. Certo, sono mancate sequenze incisive di gameplay per i titoli più attesi e per i nuovi annunci, ma la carne al fuoco è decisamente tanta. Senza dimenticare un primo sguardo alla next-gen, con il reveal ufficiale di Project ...

Microsoft annuncia Xbox Scarlett : uscita della console next-gen nel 2020 con Halo Infinite : I rumor avevano ragione: Xbox Scarlett è stata uno dei protagonisti della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles. Ci riferiamo, come molti di voi già sapranno, alla console next-gen del colosso di Redmond, chiamata non solo a pennellare la nuova generazione del gaming, ma anche a scontrarsi a muso duro con la futura rivale PlayStation 5 e con Stadia, servizio in streaming di Google. ...

E3 2019 : Microsoft annuncia una nuova versione del controller premium - Xbox Elite Wireless Controller Series 2 : La conferenza Microsoft sta continuando in queste ore e, oltre ad una serie di nuovi titoli annunciati, la società di Redmond ha annunciato anche un nuovo Controller dedicato a chi vuole la massima versatilità.Il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 offre, come riportato dall'account ufficiale YouTube di Xbox, oltre 30 nuovi modi di giocare come un professionista: sarete in grado di regolare gli stick, preimpostare il vostro stile di ...

E3 2019 : Ori and the Will of the Wisps si mostra alla conferenza di Microsoft - annunciata la data di uscita : Durante la conferenza di Microsoft che si sta tenendo ora all'E3 è stato mostrato un nuovo video di Ori and the Will of the Wisps, il nuovo gioco di Moon Studios e pubblicato da Microsoft Xbox Game Studios per Microsoft Windows e Xbox One.Il nuovo trailer ci catapulta nel fantastico mondo di Ori, che dovrà combattere con numerosi mostri: possiamo notare infatti alcune boss fight. Ma la cosa più importante importante è che finalmente abbiamo una ...

In occasione dell'E3 2019 - Microsoft annuncia "i più grandi sconti dell'anno di Xbox" : Ormai manca poco all'E3 2019 e senza perdere tempo, Microsoft ha annunciato "i più grandi sconti dell'anno di Xbox", i giocatori potranno quindi mettere le mani su decine di titoli ed hardware in offerta.Come riporta VG247, ecco alcune delle offerte che saranno disponibili dal 7 al 17 giugno: Gli sconti su console e giochi varieranno a seconda del rivenditore, tuttavia Microsoft ha affermato che i titoli con supporto Xbox One X saranno tutti in ...

Il nuovo Fable sarà annunciato alla conferenza E3 di Microsoft? : Stando ai vari rumor riportati su NeoGaf, sembra proprio che l'E3 2019 di Microsoft sarà davvero ricco di sorprese. Si attendono novità sulla nuova console del colosso di Redmond, ma anche importanti annunci relativi ai giochi in arrivo.Mentre poco fa vi abbiamo parlato del possibile reveal del reboot di Perfect Dark e di un'eventuale data di uscita di Cyberpunk 2077, ecco che tra le numerose voci comparse in rete si è parlato anche del nuovo ...

Sony e Microsoft annunciano una collaborazione volta allo sviluppo di nuove tecnologie - infrastrutture ed alla condivisione di informazioni : Sony e Microsoft hanno annunciato oggi che daranno vita ad una speciale collaborazione, volta allo sviluppo di nuove tecnologie che miglioreranno l'esperienza dei loro clienti.Come riporta il sito ufficiale di Microsoft, sotto la guida di un memorandum firmato da entrambi le parti, si porterà aventi lo sviluppo congiunto di tecnologie basate sul cloud, che verranno poi integrate nei rispettivi giochi e contenuti streaming. Lavorando insieme, le ...

HoloLens 2 : Microsoft annuncia la Development Edition : Microsoft ha annunciato la Development Edition di HoloLens 2. Come riporta The Verge, il kit sarà disponibile al prezzo di 3.500 dollari (o in rate mensili da 99 dollari), quindi lo stesso della versione commerciale.Il primo modello di HoloLens venne venne lanciato alla cifra di 5.000 dollari per la versione business e a 3.500 dollari per il Development kit. Dunque nessun taglio di prezzo per gli sviluppatori questa volta.Leggi altro...