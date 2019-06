Meteo Italia | a maggio temperature massime di 2°C sotto la media

Meteo - Italia divisa in due : temporali al Nord - 43 gradi al Sud : Il maltempo colpirà le aree del Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia fino al Trentino alto Adige e i rilievi del Veneto specie il bellunese

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme maltempo per l’Europa centrale : attenzione a nubifragi e grandine sul Nord Italia : Allerta Meteo – Mentre il Centro-Sud continua a soffocare nel caldo africano, sul Nord Italia incombe la minaccia maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi. In particolare, è stata emessa un’Allerta di livello 2 per il Nord Italia, la Svizzera, la Germania e la Polonia Nordoccidentale principalmente per grandine di dimensioni molto grandi, nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. Un livello di ...

Meteo - l’Italia si spacca in due : temporali e grandine al Nord - caldo intenso al Sud : Che tempo farà oggi, lunedì 10 giugno? Secondo le previsioni Meteo, l'Italia si presenterà spaccata a metà con temporali, grandine e forte vento al Nord, soprattutto sulle regioni occidentali, e bel tempo e caldo afoso al Sud. Temperature in leggero calo ovunque, anche se la media si manterrà sui 25 gradi centigradi.

Allerta Meteo della protezione civile per il Nord Italia : violenti temporali in arrivo - allarme “arancione” : Allerta Meteo – Un’ampia saccatura Nord-atlantica, contrapponendosi ad una zona di alta pressione tuttora presente sul Mediterraneo centrale, lambisce le regioni Nord-occidentali Italiane, determinando condizioni di spiccata instabilità, specialmente a ridosso dei settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Meteo - Italia spaccata in due : violenti temporali al Nord - caldo africano al Sud. Attenzione a 14 e 15 Giugno : Meteo estremo sull’Italia in quest’inizio di Giugno 2019: anche stamattina fa molto caldo al Sud, dove abbiamo già +37°C a Vittoria, +36°C a Palermo e Catania, +35°C a Cosenza, dopo i picchi già esagerati dei giorni scorsi che oggi pomeriggio verranno nuovamente raggiunti su gran parte del Centro/Sud (vedi mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo). Intanto ...

Meteo - da lunedì il ciclone atlantico 'Miguel' sull'Italia : al Nord calo delle temperature : Sull'Europa settentrionale in questi giorni si sta vivendo una forte fase di tempo perturbato, questo a causa del ciclone atlantico denominato "Miguel", o "Ivan" (questo secondo l'Università di Berlino). Si tratta di una vera e propria tempesta, molto simile a quelle tropicali, che sta già facendo numerosi danni, soprattutto in Francia, dove ieri ci sono stati venti che hanno raggiunto anche i 200 chilometri orari. Ci sarebbero state anche tre ...

Meteo - Italia nella bolla africana : weekend con caldo fino a 37°. Spiagge affollate e parte il #tintarelladay : Arriva direttamente dal Sahara e porta con sé il caldo torrido fino a 37 gradi: dopo settimane di attesa, in Italia l'estate arriva all'improvviso. E lascia tutti senza respiro. Quello...

Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Un’ampia fascia dell’Europa è in Allerta per violenti fenomeni di maltempo, secondo Estofex (European Storm Forecast Experiment). Particolarmente colpito il settore orientale del continente, già interessato nei giorni scorsi da fenomeni estremi. Tra i tanti livelli di Allerta spiccano sicuramente quelli di livello 2 emessi per il Nord della Serbia, il sud dell’Ungheria e le aree circostanti principalmente per grandine di grandi ...

Meteo - Italia divisa in 2 : temperature fino a 30° e pioggia incessante. Caldo afoso o temporali copiosi? Dipende da dove vivete : Fra poco sarà solo questione di fortuna e geolocalizzazione: infatti l’Italia sarà divisa in due dal punto di vista Meteorologico e climatico quella che vedremo nelle prossime ore. Con l’intensificarsi degli effetti dell’anticiclone delle Azzorre al Nord e al Centro con relative ore di sole e Caldo, infatti, avremo contemporaneamente anche un persistenza di instabilità Meteo al sud dove invece assisteremo a improvvisi scrosci di pioggia e anche ...

Meteo - Italia divisa in due : 30 gradi al nord - ancora piogge al sud : Sarà un'Italia quasi divisa in due dal punto di vista Meteorologico e climatico quella che vedremo nelle prossime ore. Con l'intensificarsi degli effetti dell'anticiclone delle Azzorre al nord e al Centro con relative ore di sole e caldo, infatti, avremo contemporaneamente anche un persistenza di instabilità Meteo al sud dove invece assisteremo a improvvisi scrosci di pioggia e anche locali temporali. Tutta colpa di una circolazione ...

Meteo - Giugno divide l’Italia in due : +30°C al Nord - temporali e grandine al Sud [DATI - FOTO e VIDEO LIVE] : l’Italia è praticamente spaccata in due dal punto di vista Meteorologico in questo primo giorno di Giugno, che segna l’inizio dell’estate Meteorologica. Al Nord, infatti, abbiamo bel tempo e temperature in notevole aumento rispetto ai giorni scorsi con valori prossimi ai +30°C. Segnaliamo: +30°C a Mantova e Merano; +29°C a Udine, Venezia, Legnago, Ostellato, Maserà di Padova, Vigasio; +28°C a Torino, La Spezia, Ferrara, Imola, Chioggia, ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo residuo al Centro-Sud a inizio settimana - poi prevalenza di bel tempo sull’Italia : Mentre il Centro-Sud si prepara a vivere un weekend di forti temporali, lo sguardo va già alla prossima settimana. Con l’inizio oggi, 1 giugno, dell’estate Meteorologica, al Nord tornano bel tempo e temperature in aumento, ma la stessa cosa non vale per le regioni centro-meridionali. All’inizio della prossima settimana persisterà ancora un residuo maltempo, che occasionalmente interesserà anche le regioni settentrionali. Ecco allora i dettagli ...

Giro d’Italia 2019 - le previsioni Meteo della Feltre-Croce d’Aune. In arrivo un caldo estivo : Una giornata che ci resterà nel cuore e nel cervello? Gli appassionati di ciclismo se lo augurano. Oggi, 1° giugno, sulle strade del Giro d’Italia 2019 andrà in scena la ventesima tappa: 194 km da Feltre al Monte Avena. Una stage super impegnativa, con cinque salite da affrontare e con il terreno giusto per far saltare il banco e cambiare gli equilibri. Richard Carapaz ha lo scettro e vestito di rosa può vantare un vantaggio di ...

Meteo - l’Italia si spacca in due nel weekend : forti temporali e freddo anomalo al Centro/Sud - caldo estivo al Nord : Meteo – L’Italia si spacca a metà, dal punto di vista Meteorologico, in vista del primo weekend di Giugno e dell’estate Meteorologica 2019: al Nord splenderà il sole e arriva il gran caldo, con picchi di +30°C nella giornata di Domenica, mentre al Centro/Sud continuerà il maltempo con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. Attenzione ai forti temporali che interesseranno gran parte del Centro/Sud ...