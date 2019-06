Mediaset | il trasloco in Olanda per favorire l’M&A

calcioefinanza

(Di lunedì 10 giugno 2019) Un passo dopo l’ altrosta concretizzando quanto aveva annunciato Pier Silvio Berlusconi qualche mese fa: «È tempo per l’espansione all’estero». Alla fine di maggio è così arrivata l’acquisizione del 9,9% della tedesca Prosiebensat.1 e venerdì scorso il colpo grosso: la nascita di una «casa della televisione europea», ossia Mfe-MediaForEurope, holding con sede ad … L'articolo, ilinperl’M&A

AlessioPetitto : RT @Caffe_Graziella: Il figliame di berlusconi commenta così il trasloco di mediaset in Olanda:'stiamo lavorando a questo progetto da un an… - ErasmoGiammaria : RT @Caffe_Graziella: Il figliame di berlusconi commenta così il trasloco di mediaset in Olanda:'stiamo lavorando a questo progetto da un an… - ipazia2012 : RT @Caffe_Graziella: Il figliame di berlusconi commenta così il trasloco di mediaset in Olanda:'stiamo lavorando a questo progetto da un an… -